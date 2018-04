Assemblée publique du PQ de Chambly : Christian Picard invite la population à venir discuter de transport et de mobilité

Le candidat du Parti Québécois de Chambly, M. Christian Picard, invite les citoyennes et les citoyens de la circonscription pour une deuxième assemblée publique, qui aura pour thème les enjeux de transport et de mobilité. Cet événement gratuit se déroulera le 21 avril prochain en formule 6 @ 8 au Délires et Délices au 1626 rue Bourgogne, à Chambly.

Dans le cadre de la soirée, les gens de Chambly auront l’occasion d’entendre et de discuter avec Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et ancien ministre des Transports, Daniel Breton, consultant en électrification des transports et ancien ministre de l’Environnement et Christian Picard, candidat du Parti Québécois dans Chambly. Il sera notamment question des enjeux de mobilité régionale, dont la congestion sur les autoroutes 30 et 10 et sur les routes 112 et 116. Ce sera notamment l’occasion de présenter en détail les solutions mises de l’avant par le Parti Québécois, dont le Grand Déblocage, ainsi que les apports positifs de l’électrification graduelle des transports sur l'environnement et l’économie.

Christian Picard profitera de cette assemblée publique pour faire part de ses propositions pour la circonscription de Chambly. «La mobilité est ma priorité puisque c’est un enjeu majeur pour les citoyens des cinq municipalités de notre circonscription, et c’est ce dont ils me parlent le plus depuis un an», explique-t-il. Il ajoute: «Plusieurs personnes m’ont posé des questions concernant le Grand Déblocage et particulièrement sur le corridor express entre Chambly et la station Longueuil-Université-de-Sherbrooke. Cet événement me permettra de détailler le projet de nouvelle voie pour Chambly, puisque c’est une opportunité dont nous ne pouvons nous passer si nous voulons améliorer la mobilité des citoyennes et citoyens.»

Puisque le thème est le transport et la mobilité, vous pourrez dès maintenant apercevoir dans les rues de la circonscription la voiture officielle de la campagne de Christian Picard : Un bon moyen de souligner que la précampagne est déjà bien en marche!