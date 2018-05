Nouveau cours de Bootcamp à Chambly

En vue de la saison d’été, Kin-Option et M Performance unissent leurs forces afin d’offrir une nouvelle session d’entraînement en plein air à Chambly. En effet, un cours de Bootcamp y sera offert en plus de maintenir le club de course déjà en cours.

La session estivale de 10 séances débutera lundi le 18 juin 2018 et se terminera lundi le 20 août 2018 (10 semaines). Le point de rencontre sera au Fort Chambly (entrée est) à 18 h 30 chaque semaine. Prenez note qu’un entraînement gratuit sera organisé lundi le 11 juin de 18 h 30 à 19 h 30.

Le Bootcamp, c'est quoi?

C’est un cours conçu spécialement pour les personnes désirant s’entraîner à haute intensité et repousser leurs limites.

Dans cet entraînement inspiré du style militaire, vous avez le potentiel d’améliorer votre force musculaire, vitesse, agilité, endurance et votre capacité cardiovasculaire. Les séances se déroulent sous forme de circuit fonctionnel à intensité élevé. Prenez note que les cours sont pour tous les niveaux et sont animés sous la supervision d'un kinésiologue expérimenté. ​

Entraînement cardio

Tel que mentionné précédemment, il y aura poursuite du club de course. Ce cours sera désormais nommé « Entraînement cardio » étant donné qu’on y trouvera une combinaison d’exercices cardiovasculaires incluant la course à pied. Ce cours est offert tant aux personnes débutantes qu’aux expérimentées. Idéal pour les personnes désirant se dépasser et performer au meilleur de leurs capacités. Pour les passionnés et futurs passionnés d’entraînement cardiovasculaire, ce cours est pour vous!

La session du cours Entraînement cardio débutera mercredi le 20 juin pour une durée de 10 semaines. Les entraînements auront lieu de 18 h 30 à 19 h 30.

Tarif préférentiel du 28 mai au 12 juin 2018 : 10 cours pour 100,00$ (plus taxes).

Pour plus d’informations sur nos forfaits et pour vous inscrire, veuillez cliquer ici .