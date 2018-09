Ouverture du local électoral de la CAQ dans Chambly : « Nous avons une occasion de marquer l’histoire » – Jean-François Roberge

Le lancement du local électoral de Jean-François Roberge, qui a eu mercredi en soirée, a été couronné de succès. Devant une salle plus que comble, le député et candidat caquiste dans Chambly a livré un discours enflammé, invitant les citoyens de Chambly, Carignan, Saint-Mathias, Saint-Basile-le-Grand et Richelieu à saisir « une opportunité unique de marquer l’histoire du Québec » le premier octobre prochain.

REM à Chambly, lutte à la congestion routière sur la Route 112, ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, retour des services perdus au CLSC du Richelieu, assainissement de la Rivière Richelieu et du Bassin de Chambly : Jean-François Roberge a énuméré ses priorités pour la région, suscitant à de nombreuses reprises les applaudissements de la foule.

Pour Jean-François Roberge, pour la première fois de l’histoire, « un parti, la CAQ, a été capable de réunir les meilleurs joueurs de toutes les équipes autour d’un projet commun : faire mieux en Éducation, en Économie, en Santé, pour nos Aînés, nos enfants et les familles du Québec ». Il a pris soin de parler des Sonia LeBel, Isabelle Charest, Éric Girard, Ian Lafrenière, Lionel Carmant, Marguerite Blais et autres personnalités de qualité qui se sont jointes à l’équipe de la CAQ.

Il a conclu en invitant les citoyens à faire partie, eux aussi, du changement. « Peu importe ce que vous pouvez donner à la campagne électorale dans Chambly, chaque contribution compte. Ne pensez pas que les vieux partis vont se laisser faire sans réagir. Nous avons besoin de vous pour tourner une page d’histoire dans Chambly et partout au Québec le 1er octobre prochain. Le changement, c’est maintenant ! », de conclure le député-candidat, sous un tonnerre d’applaudissements.

Le local électoral de Jean-François Roberge est situé au 1623, Boulevard Périgny, à Chambly. Toute personne intéressée à contribuer à la réélection de M. Roberge peut contacter l’équipe de la CAQ de Chambly en se rendant au local de 10h à 18h, 7 jours par semaine, ou encore par téléphone au (450) 982-1385 ou par courriel au [email protected].