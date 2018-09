Jean-François Roberge salue la décision de la Commission scolaire des Patriotes et réitère son engagement envers les secondaires 4 et 5 à Chambly

Le député et candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chambly Jean-François Roberge salue la décision prise par la commission scolaire des Patriotes (CSP) de déposer une nouvelle demande au ministère de l’Éducation pour l’agrandissement de l’école secondaire de Chambly.

Le candidat caquiste a affirmé du même coup qu’un gouvernement de la CAQ, élu le 1er octobre, « donnera immédiatement son feu vert à l’ajout des secondaires 4 et 5 à Chambly, une priorité absolue pour les familles d’ici. »

Rappelons qu’après avoir essuyé un premier refus de la part du ministère de l’Éducation il y a quelques semaines, la CSP a annoncé, hier, son intention de déposer sous peu une nouvelle demande d’agrandissement à l’école secondaire de Chambly.

Le député et candidat caquiste Jean-François Roberge, qui a été en pointe du combat pour amener les secondaires 4 et 5 à Chambly ces dernières années, salue cette décision de la commission scolaire.

« Je salue cette nouvelle preuve d’engagement de la commission scolaire en faveur des secondaires 4 et 5 à Chambly et surtout, en faveur des familles et des élèves de Chambly et Carignan. Celle-ci peut être assurée qu’elle trouvera à Québec, avec un gouvernement de la CAQ, un partenaire pour mener rapidement à terme ce projet qui fait consensus dans notre communauté. »

Jean-François Roberge rappelle d’ailleurs que son chef François Legault, de passage à Chambly à l’occasion du Festival Bières et Saveurs, a réitéré clairement son appui au projet. « François Legault n’a pas seulement dit qu’il était favorable : il a dit que ce serait fait dès un premier mandat de la CAQ. C’est dans notre cadre financier, des sommes ont été réservées à cet effet. Aucun autre parti politique ne peut affirmer être aussi engagé pour le projet », de conclure fièrement le représentant de la CAQ.