Jean-François Roberge expose sa vision pour Chambly et le Québec au débat de la CCIBC

Le député et candidat de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chambly Jean-François Roberge a répondu présent à l’appel de la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly (CCIBC), qui organisait le 6 septembre un débat des candidats dans le cadre de la campagne électorale provinciale.

Devant les journalistes, citoyens et gens d’affaires présents pour l’occasion, le candidat et député a exposé sa vision pour Chambly et pour le Québec et qualifié le scrutin à venir « d’historique ».

Secondaires 4 et 5 à Chambly, ajout d’une gare du REM à Chambly, élargissement de l’autoroute 30 et lutte à la congestion sur la Route 112 : Jean-François Roberge a profité de cette tribune pour réitérer plusieurs de ses engagements pour la région.

Le député a aussi mis de l’avant plusieurs des propositions de sa formation politique susceptibles d’aider à dynamiser l’économie locale et nationale. Parmi celle-ci, la vaste politique d’achat local mise de l’avant par la CAQ plus tôt cette semaine. Un gouvernement de la CAQ, a expliqué le candidat, fera preuve de leadership en exigeant de tous les organismes gouvernementaux un minimum d’achat local.

La baisse de plus de 40% de la taxe scolaire promise par la CAQ en Montérégie, combinée à la bonification des allocations familiales, remettra plusieurs milliers de dollars dans les poches des familles de Chambly, ce qui donnera également un bon coup de pouce aux commerces du coin, a fait valoir Jean-François Roberge.

Le candidat caquiste a conclu son débat en rappelant son engagement auprès de plusieurs événements et initiatives locales depuis son élection. La Course du député Jean-François Roberge, qu’il organise depuis 2014, a notamment permis de redistribuer plus de 40 000$ au sein de la communauté.

Jean-François Roberge tient à remercier la CCIBC pour l’organisation de ce débat ainsi que messieurs François Villeneuve, Christian Picard et Francis Vigeant pour leur participation à cet exercice démocratique essentiel.