Les Éleveurs exigent des engagements fermes des partis politiques

Dans le cadre des élections provinciales, les Éleveurs de porcs de la Montérégie présentent les enjeux de la production porcine aux députés et candidats. Ces discussions permettent de faire connaître davantage la réalité de cette production et de solliciter des engagements fermes de la part des partis politiques. En effet, les Éleveurs composent actuellement avec une baisse de prix historique.

« Les besoins et enjeux de la production porcine ne sont pas connus de tous les candidats. Ces rencontres leur rappellent que nous sommes bien présents dans l’économie, générant des ventes de 482M$ en Montérégie, et leur explique les conditions nécessaires pour produire un porc de qualité au Québec, » a mentionné François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie. « Nous subissons actuellement une baisse de prix sans précédent en raison du conflit qui oppose les États-Unis à la Chine et au Mexique. Les Éleveurs de porcs du Québec demandent aux gouvernements une aide rapide de 50 millions. » (Réf. : Le Devoir, 05-09-18 : https://bit.ly/2MQRVz2)

Demandes électorales

Un partage équitable des revenus des marchés;

Un programme de sécurité du revenu adapté afin de maintenir des entreprises porcines efficaces et à dimension familiale;

Revoir la méthodologie de calcul et l’actualisation du modèle de l’Assurance stabilisation des revenus agricoles , de sorte qu’elle maintienne les entreprises existantes qui sont déjà efficaces;

Participer financièrement et ce, avec des moyens supérieurs aux 195M$ déjà annoncés, à la rénovation du parc immobilier pour la mise aux normes de bien-être animal;

Continuer la mise en place d’accords commerciaux internationaux solides;

Alléger la paperasse administrative et mettre en place des solutions pour faciliter la transversalité des différents ministères.

Retombées économiques de la production porcine en Montérégie

Les 528 fermes porcines de la Montérégie génèrent dans la région plus de 4 000 emplois liés directement à l’élevage et plus de 6 500 emplois dans la filière. Avec des ventes de 482M$, les 838 éleveurs porcins de la Montérégie participent plus qu’activement à l’économie québécoise. Près de 30 % de la production porcine du Québec est réalisée en Montérégie, avec l’élevage de plus de 75 000 truies et plus de 2 400 000 porcs.

À ce jour, seuls la Coalition Avenir Québec et le Parti Québécois ont consenti à rencontrer les Éleveurs de porcs de la Montérégie. Une rencontre avec le Parti Libéral est souhaitée.