Le PLQ assure plus de soutien aux proches aidants en cas de réélection

Le chef du Parti libéral du Québec, M. Philippe Couillard, veut valoriser davantage le rôle des proches aidants et aider à briser leur isolement et réduire leur épuisement en leur offrant un soutien tangible.



Dans un second mandat, un gouvernement du PLQ s’engage à :

diminuer le coût des travaux de rénovation visant l’accueil d’un aîné par sa famille, grâce à un nouveau crédit d’impôt pouvant atteindre 2 400 $;

Ce crédit, à utilisation unique, permettra au propriétaire du logement d’obtenir un remboursement de 20 % des dépenses admissibles de rénovation excédant 2 000 $ et ne pouvant dépasser 12 000 $.

développer à travers le Québec différentes formes de services de répit pour les aînés et les adultes souffrant de maladies graves et déployer des services d’entraide pour offrir un meilleur soutien, incluant de l’aide psychologique, aux proches aidants, de concert avec les organismes présents sur le terrain;

élaborer un plan d’action gouvernemental sur la proche aidance, après avoir réuni dès la première année du prochain mandat tous les acteurs liés à la proche aidance lors d’un forum national présidé par le premier ministre.

À terme, ces mesures représentent des investissements supplémentaires annuels de 40 M$ pour le crédit d’impôt et 20 M$ pour l’offre de répit et les services d’entraide. Elles s’ajoutent à l’engagement pris de développer 1 000 places en centre de jour et 2 000 places de répit et de bonifier le programme de soutien de 300 $ par personne en plus de l’élargir à 1 800 familles de plus, pour les familles d’enfants handicapés. Au total, ce sont ainsi 89 M$ par an, à terme, qui serviront à faciliter la vie de ceux qui aident leurs proches qui en ont besoin.



Ces mesures s’ajoutent également aux investissements annoncés de 200 M$ annuellement dans les soins à domicile et à la bonification du crédit d’impôt pour maintien à domicile, ainsi qu’aux engagements pris pour mieux soutenir les personnes handicapées et leur famille, et rendre gratuits ou plafonner les coûts de stationnement dans les CHSLD et les hôpitaux.



Citation :



« Les proches aidants contribuent de façon inestimable à la société. Nous avons reconnu leur travail et leurs droits dans la loi. Nous voulons maintenant mieux les soutenir. Avec les organismes déjà présents sur le terrain, nous voulons leur offrir plus de services et faire une différence dans la vie de ces personnes qui font une si grande différence dans la vie de leurs proches. », indique le premier ministre sortant, Philippe Couillard.