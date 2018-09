Plus de temps, d'argent et de services pour les familles du Québec promet le PLQ

Tout au long de la campagne électorale, le Parti libéral du Québec a pris des engagements concrets pour faciliter la vie des familles et faire une réelle différence dans leur quotidien.



Des services de santé plus accessibles

25 super-cliniques, ouvertes 7 jours sur 7, 12 heures par jour;

L’accès à un médecin de famille pour 90 % de la population d’ici la fin du 2 e mandat;

Des soins dentaires de base gratuits pour les enfants jusqu’à 16 ans;

Une 2e carte d’assurance maladie pour les enfants de moins de 14 ans.

De meilleurs services à la petite enfance pour préparer nos enfants à réussir demain

Des services éducatifs gratuits à 4 ans, à la maternelle ou en services de garde;

Plus de soutien, d’argent et de matériel et un programme éducatif bonifié pour les enfants dans les services de garde éducatifs à l’enfance;

Une 2e personne pour aider l’enseignant dans les classes de maternelle et première année, et des enseignants mieux payés.

Du temps, de l’argent et des services adaptés à la nouvelle réalité

Un Régime québécois d’assurance parentale plus flexible;

2 000 nouvelles places en services de garde subventionnées là où les parents travaillent ou étudient;

Jusqu’à 300$, par enfant, par an, selon le revenu familial;

Un crédit d’impôt bonifié pour l’achat d’une première habitation, qui permettra dorénavant aux acheteurs d’obtenir un retour allant jusqu’à 1 000$.

Plus de soutien aux familles d’enfants handicapés

Un programme d’aide financière intermédiaire pour 10 000 enfants handicapés de plus;

Un revenu de base dès l’âge de 18 ans, sans période de carence, pour les enfants handicapés inaptes à l’emploi;

Plus de services de répit pour les familles dans lesquelles une personne est handicapée.

« Faciliter la vie des familles, c’est leur donner plus de moyens pour réaliser leur projet et s’adapter à leur réalité en favorisant une meilleure conciliation famille-travail. C’est aussi offrir aux familles qui vivent des situations particulières une aide adaptée à leur réalité. Nos engagements sont concrets et s’inscrivent dans une vision d’avenir : celle d’un Québec plus prospère, plus juste et plus vert où il fait bon vivre et vieillir », indique le premier ministre sortant, Philippe Couillard.