Christian Picard a un plan audacieux pour l’environnement

Contrairement à la Coalition Avenir Québec qui n’a aucune section identifiée en environnement et développement durable dans sa plate-forme électorale, le candidat du Parti Québécois, Christian Picard, réitère ses engagements et celui du Parti Québécois en cette matière.



À titre d’ancien chef de cabinet du ministre de l’Environnement, Yves-François Blanchet, M. Picard a notamment travaillé sur la catastrophe de Mégantic. Bien que sensibilisé à la qualité de l’environnement dès son plus jeune âge, cette expérience l’a convaincu encore davantage sur ces enjeux bien de notre temps.

« Je sais ce qu’est un déversement de pétrole dans une rivière. C’est une catastrophe. Suite à Mégantic, nous avons été dans l’obligation de fermer l’accès à l’eau de la Rivière Chaudière pour 3 usines de traitement des eaux, soit Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Georges-de-Beauce et Lévis. Plusieurs semaines à trouver des alternatives pour de l’eau potable pour plusieurs milliers de personnes. Au Parti québécois nous nous opposons à toute exploration ou exploitation d’hydrocarbures sur le territoire québécois. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai organisé, en octobre 2016, une manifestation contre Énergie Est, projet pour lequel le député Jean-François Roberge avait voté en faveur à l’Assemblée Nationale » - tenait à rappeler M. Picard.

Propositions de Christian Picard pour la circonscription :

Création d’un parc nature sur le site de l’ancien golf de Chambly ;

Tramway express Longueuil-Chambly empruntant le terrain de l’ancienne voie ferrée longeant le boulevard Périgny ;

Favoriser le développement du co-voiturage en utilisant efficacement le fonds vert;

Soutenir l’implantation d’un projet d’autopartage comme Autonomik ;

Favoriser la mobilité active (Vélos et piétons) ;

Propositions pour diminuer les surverses dans le bassin et la Rivière Richelieu ;

Création d’une antenne collégiale dans la circonscription avec notamment des techniques environnementales.

Propositions du Parti Québécois pour le Québec :

Sortir le Québec du pétrole ;

Plan pour réduire d'au moins 50% les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur des transports d'ici 2030 ;

Électrification des transports (Crédits pour les voitures électriques et électrifications des autobus scolaires ;

Grand déblocage (110 000 voitures de moins sur les routes comparativement à 1700 pour le REM) ;

Incitatifs financiers pour favoriser le co-voiturage ;

Création du Ministère du climat et de l’énergie ;

Premier ministre en charge du Développement durable ;

En détails : pq.org/environnement

Rappelons que la majorité des intervenants en environnement ont reconnu la plate-forme environnementale du Parti Québécois comme la meilleure et la plus crédible.

