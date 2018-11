Mouvement de personnel dans la circonscription de Chambly

Le bureau de circonscription du député de Chambly, Jean-François Roberge est heureux d’accueillir deux nouvelles employées suite à la nomination de celui-ci au poste de Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le mouvement de personnel touchera les postes d’Attachée de presse ainsi que celui d’Attachée politique.

Marie-Eve Ducharme et Catherine Papineau occuperont ces fonctions. Martin Baller et Francis Bouchard suivront monsieur Roberge à Québec.

Monsieur Roberge a exprimé l’importance pour lui que les citoyens du comté de Chambly soient bien servis malgré les nouvelles fonctions qui lui sont confiées. « Avant tout, mon rôle c’est d’être député de Chambly et je ne suis pas seulement responsable de l’éducation. Je suis aussi responsable de l’environnement, du transport, de la santé et de l’économie à Chambly. Nous resterons aussi présents qu’avant, c’est d’une importance capitale pour moi. »

Catherine Papineau reprendra les rênes des mains de monsieur Baller en tant qu’Attachée politique. Issue du milieu communautaire, madame Papineau a consacré les dix-huit dernières années de sa vie à prodiguer du soutien aux femmes et aux enfants victimes de violence conjugale. Son empathie et son aisance dans les dossiers complexes impliquant plusieurs intervenants font d’elle une personne-ressource de choix pour les citoyens et les acteurs de la région.

Marie-Eve Ducharme, anciennement journaliste-pigiste au Chambly-Matin et entrepreure dans le domaine du marketing relationnel, prendra la place de monsieur Bouchard comme Attachée de presse du député dans le comté de Chambly. Sa connaissance des enjeux et des acteurs locaux lui permettra de compléter la transition sans période de flottement.

Martin Baller, qui s’est illustré en tant qu’Attaché politique du Député au cours de son premier mandat, sera responsable de la gestion et de la coordination des demandes ponctuelles des élus de l’Assemblée nationale du Québec en tant que Conseiller politique du nouveau ministre. Francis Bouchard accompagnera Jean-François Roberge à Québec en tant qu’Attaché de presse du Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.