Matthew Dubé annonce sa candidature dans la circonscription de Beloeil-Chambly

Matthew Dubé, député de Beloeil-Chambly depuis 2011, se représentera pour un troisième mandat à l’élection générale à l’automne prochain. C’est devant plusieurs dizaines de partisans qu’il a confirmé sa candidature samedi dernier, au Délires et Délices, à Chambly.

« C’est un privilège et un honneur pour moi de représenter à Ottawa les citoyens et citoyennes de Beloeil-Chambly. Je suis plus motivé que jamais à poursuivre le travail entamé pour un pays plus juste et plus vert » a-t-il déclaré.

Ruth Ellen Brousseau, députée de Berthier-Maskinongé et nouvellement nommée whip du Nouveau Parti démocratique, était présente pour l’occasion afin d’appuyer son collègue.

« Je côtoie Matthew depuis 2011 et je peux vous dire qu’il est un député efficace et fort, autant à Ottawa que pour sa communauté » a-t-elle souligné.

Matthew Dubé en a également profité pour tracer les grandes orientations de sa prochaine campagne électorale.

« Je vais mener une campagne positive axée sur les idées. Je veux dire aux citoyen-ne-s qu’ils auront un représentant fort qui portera leur voix à Ottawa. C’est très important pour moi d’assurer une présence continue dans le comté et de maintenir ma disponibilité et ma proximité avec la population » a-t-il ajouté.

Les élections, qui sont désormais à date fixe, auront lieu le 21 octobre prochain.