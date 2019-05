Marie-Lise Desrosiers sera candidate dans le district Charles-Michel-de-Chambly

L’équipe Démocratie Chambly est heureuse d'accueillir dans ses rangs une nouvelle candidate en vue de l’élection partielle qui approche dans le district 3, Charles-Michel-de-Salaberry : Marie-Lise Desrosiers.





« Marie-Lise Desrosiers a défendu bénévolement des citoyens poursuivis par l’ancienne administration de la Ville de Chambly. J’ai rencontré une femme pour qui la défense des droits des citoyens est une priorité, qui a le cœur à la bonne place. C’est une leader pour qui la résolution des conflits passe avant tout par l’écoute et la participation citoyenne.», assure Christian Huppé, chef de Démocratie Chambly.

Citoyenne de Chambly depuis 26 ans, ses deux enfants ont fréquenté l’école William-Latter. Elle a choisi comme lieu de résidence le district Charles-Michel-de Salaberry, pour sa tranquillité, son esprit familial et surtout pour son côté champêtre. Avocate de formation oeuvrant à son compte depuis plus de 10 ans, ses clients reconnaissent sa combativité, son intégrité et son honnêteté. Elle a œuvré dans divers organismes de bienfaisance à caractère social et éducationnel depuis de nombreuses années. Depuis six ans, elle préside le conseil d’administration de la Corne d’Abondance.

« Mes engagements communautaires m’ont permis de développer le sens du travail d’équipe, l’analyse des enjeux, la gestion rigoureuse des deniers provenant de donateurs et des divers paliers gouvernementaux et surtout, le sens aiguë de la prise de décision dans l’unique intérêt de l’organisme et de ses employés », résume Marie-Lise Desrosiers.

Sensible au bien-être animal, elle et sa famille ont adopté leurs chiens en refuge. Madame Desrosiers s’engage à élaborer une politique pour l’identification des animaux par micro-puces et le contrôle de la surpopulation animale. Elle souhaite, avec l’équipe Démocratie Chambly, développer une réglementation animalière moderne qui respectera le bien-être et la sécurité animale et mettra l’accent sur la responsabilité du propriétaire.

C’est avec confiance que toute l’équipe Démocratie Chambly soutient la candidature de Mme Desrosiers qui sera en campagne électorale aux côtés d’Alexandra Labbé au poste de mairesse, de Julie Daigneault comme conseillère dans le district # 8 et que Carl Talbot dans le district # 1.