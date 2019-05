Assermentation officielle pour le conseiller du district 1

C'est le lundi 27 mai dernier, en après-midi que Carl Talbot a officiellement été assermenté à titre de conseiller municipal du district 1 (du Canton) à la Ville de Chambly. Rappelons que ce dernier a été élu par acclamation sous la bannière de Démocratie Chambly lors des plus récentes élections municipales.

Le nouveau venu en politique municipale se dit être très heureux d’avoir la chance de représenter les gens du quartier qu’il habite et de représenter Chambly. « Je vais travailler très fort afin de traduire les idées et les intérêts des citoyens en actions concrètes. Citoyens, commerçants et acteurs sociaux n’hésitez pas à me contacter et me faire part de vos besoins et de vos idées. Sachez que j’irai également vers vous afin de vous impliquer et que nous travaillions ensemble », de déclarer M. Talbot.

Alexandra Labbé, candidate à la mairie pour Démocratie Chambly, est heureuse de savoir que les citoyens du Canton continueront à être bien représentés au conseil municipal, alors qu’elle représentait ceux-ci depuis les élections de 2017.