Le ministre Simon Jolin-Barrette dresse le bilan de sa dernière session parlementaire

C’est sous le signe de la fierté que le ministre de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion et député de Borduas, monsieur Simon Jolin-Barrette, souligne le bilan de la dernière session parlementaire. Il revient sur les principales réalisations dans la circonscription et à l’Assemblée nationale du Québec.

À titre de député, M. Simon Jolin-Barrette a travaillé sans relâche pour représenter les citoyens et les citoyennes. La dernière session fut notamment marquée par l'aboutissement de plusieurs chantiers importants pour les citoyens de Borduas ainsi que la réalisation de nombreux engagements électoraux locaux.

Faits saillants:

Inauguration de la patinoire extérieure couverte et réfrigérée, située au parc Gilles Plante à McMasterville le 17 février 2019. Cette importante transformation a nécessité des investissements de 1,78 million de dollars de la part des différents partenaires;

Inauguration du centre aquatique de Beloeil le 3 mai 2019. Ce centre aquatique profitera à toute la population de Beloeil et des environs. Cette nouvelle installation a nécessité des investissements de 16,5 millions de dollars de la part des différents partenaires;

Création et organisation du premier Forum économique de la Vallée-du-Richelieu le 13 mai 2019 à Otterburn Park. La première édition de ce rendez-vous économique a mobilisé l’ensemble des acteurs du milieu pour établir un portrait de la situation socioéconomique et mieux définir les actions à venir pour assurer notre développement. La présence du ministre de l’Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, a été fortement appréciée par l’ensemble des participants.

Participation à l’activité Un emploi en sol Québécois le 10 juin à Beloeil. Cette activité organisée en partenariat entre la Fédération des chambres de commerce du Québec et par la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu a réuni de nombreux nouveaux arrivants avec les employeurs locaux;

Accueil et hommage à l’Assemblée nationale de plusieurs organismes et citoyens pour leur engagement et leur dévouement dans la circonscription : Semaine québécoise de la déficience intellectuelle : Arche Beloeil, Maison de répit l’Intermède, Association de la Vallée-du-Richelieu pour la déficience intellectuelle et le Parrainage Civique de la Vallée-du-Richelieu (19 mars); 5e édition du Salon week-end santé de la Chambre de commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu (2 avril); 40 ans du Club de patinage artistique de Mont-Saint-Hilaire (9 avril); 50 ans du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (16 avril); Fondation de l’Instruction de St-Marc-sur-Richelieu (30 avril); 10e édition du Tour de la montagne (7 mai); 50 ans du Club de l’amitié de Beloeil (14 mai); 5e édition de la course Au Cœur-des-Monts (28 mai); 15e édition du Festival Chants de Vielles (11 juin).



Plusieurs priorités seront mises de l’avant pour les prochains mois, notamment la fluidité sur la route 116 et les autoroutes 20 et 30, l’amélioration du transport en commun et l'accès à l'internet haute-vitesse en zones rurales.

« Depuis ma première élection en 2014, il est primordial d’être à l’écoute des citoyens et des citoyennes. Notre région se distingue par son fort potentiel de développement que ce soit au niveau touristique, agricole ou commercial, mais aussi par sa vitalité économique. Je continuerai à travailler sans relâche avec l’ensemble des acteurs locaux pour assurer notre prospérité et notre rayonnement », de dire Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration de la Diversité et de l’Inclusion et député de Borduas.

Bilan à l’Assemblée nationale

Le député de Borduas occupe les fonctions de ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ainsi que celle de leader parlementaire du gouvernement. À ce titre, il est responsable des travaux parlementaires du gouvernement du Québec. Le ministre et député de Borduas a été un acteur clé au cœur de l’exceptionnel bilan du gouvernement.

Faits saillants

Adoption de la Loi 21, Loi sur la laïcité de l’État

Adoption de la Loi 9, Loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes.

Organisation des travaux législatifs du gouvernement. Au total, 16 projets de loi ont été déposés et adoptés au cours de la dernière session parlementaire, soit un record dans l’histoire récente du Québec.

« Il s’agissait de la première session parlementaire complète pour le nouveau gouvernement. Avec plus trente projets de loi déposés, dont seize adoptés, nous pouvons affirmer sans nuance que le bilan législatif est exceptionnel. Les députés de la CAQ ont su travailler en équipe afin de respecter nos engagements. À titre personnel, je suis fier d’avoir piloté deux projets de loi majeurs dans l’histoire du Québec, soit en matière d’immigration et de la laïcité. Ces engagements électoraux étaient au cœur de notre plate-forme et nous avons respecté notre parole de façon responsable, pragmatique et efficace. Les Québécois et les Québécoises peuvent compter sur nous pour mettre en œuvre le changement souhaité le premier octobre dernier », conclut le ministre Jolin-Barrette.