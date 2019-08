Yves-François Blanchet participe au mouvement provincial

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et candidat du parti dans Beloeil—Chambly, était de passage à la librairie Buropro Citatio, le lundi 12 août dernier pour soutenir la littérature québécoise et les libraires indépendants qui la promeuvent dans le cadre de la sixième édition de la journée « Le 12 août, j'achète un livre québécois ».

« Quelle belle occasion de bouquiner et de se procurer un ouvrage québécois, ou peut-être deux ou trois ! La littérature québécoise est d’une richesse infinie, que l’on souhaite réfléchir à l’état de notre société ou se faire plaisir avec un bon polar sur une chaise longue. C’est également l’occasion de souligner le travail des libraires indépendants et la valeur de cette culture qu’ils partagent avec nous en tant qu’ambassadeurs et ambassadrices dévoués de nos créateurs », a déclaré M. Blanchet.

Le chef du Bloc Québécois et candidat dans Beloeil—Chambly en a profité pour rappeler que son parti réclame l’abolition de la TPS sur les livres.

« Alors que les ventes totales de livres ont chuté de près de 20 % en dix ans, il convient de rappeler que taxer la connaissance, c’est en quelque sorte imposer l’ignorance. Le Québec l’a compris il y a un quart de siècle et le fédéral doit l’imiter », a conclu Yves-François Blanchet.