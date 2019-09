Le chef du Bloc Québécois à la rencontre des élus de la région de Beloeil-Chambly

Le chef du Bloc Québécois et candidat dans Beloeil-Chambly, Yves-François Blanchet, a convoqué des maires, mairesses et conseillers municipaux de la circonscription à une table ronde afin de connaitre leurs préoccupations locales et régionales.

«Très intéressante et cordiale rencontre avec des élus municipaux de Beloeil-Chambly pour discuter des enjeux de la région et construire une plateforme locale et régionale basée sur les préoccupations des gens de ma région! Je suis impatient de travailler en concertation avec eux et de les soutenir dans leurs revendications, notamment au niveau fédéral », s’est exprimé M.Blanchet à la sortie de cette rencontre.

Le transport collectif, l’érosion des berges, la tour de communications Telus, la densification de la population et l’assiette fiscale, la pénurie de main-d’œuvre, la sécurité du transport ferroviaire, la circulation des embarcations sur la rivière Richelieu et l’accès à internet haute-vitesse sont en effet des enjeux que les élus présents ont mentionnés lors de cette rencontre et sur lesquels M. Blanchet portera une grande attention.

Afin de porter un regard plus détaillé sur la région, le chef du Bloc Québécois souhaite rencontrer l’ensemble des maires et mairesses de la circonscription de Beloeil-Chambly qu’il compte représenter au lendemain de l’élection fédérale qui se tiendra le 21 octobre prochain.

Jusqu’à maintenant, il est très heureux d’avoir eu l’occasion d’échanger avec plusieurs d’entre eux

Mme Jocelyne G. Deswarte, mairesse de St-Mathias sur Richelieu ;

M. Martin Dulac, maire de McMasterville ;

Mme Marilyn Nadeau, mairesse de St-Jean-Baptiste ;

M. Jacques Ladouceur, maire de Richelieu ;

M. Denis Parent, maire d’Otterburn Park ;

Mme Julie Daigneault, conseillère municipale à Chambly.

La tournée de M. Blanchet dans Beloeil-Chambly se poursuivra dans les prochaines semaines.