Bilan de mandat : Xavier Barsalou-Duval, fier du travail accompli

Le député du Bloc Québécois de Pierre-Boucher - Les Patriotes - Verchères, Xavier Barsalou-Duval, dresse un bilan positif de ses quatre années de mandat au service de la population de la circonscription.

Au cours de son mandat, le député bloquiste a travaillé de nombreux dossiers locaux. Fidèle à sa promesse, il a passé des centaines d’heures sur le terrain à rencontrer les citoyens.

Parmi les dossiers traités, soulignons l’érosion des berges du Saint-Laurent. Monsieur Barsalou-Duval a fait pression sur le ministre des Transports afin qu’il remette en place le programme de protection des berges qui a été aboli dans les années 90. Depuis, les murets et les enrochements s’affaissent et les riverains de Varennes, Verchères et Contrecœur perdent des mètres de terrain chaque année. Le député a également contribué à former le Comité pour la protection des berges du Saint-Laurent.

De plus, Xavier Barsalou-Duval a soutenu la fondation de l’Association des Riverains et Amis du Richelieu qui milite pour une meilleure cohabitation avec les usagers de la rivière. Après des années de travail, monsieur Barsalou-Duval a déposé un dossier étoffé auprès du Bureau de la sécurité nautique en vue d’imposer une limite de vitesse aux embarcations qui empruntent le cours d’eau. Une réponse à la demande est attendue prochainement.

Le député, lui-même résident de Boucherville, est aussi demeuré actif dans le dossier du réaménagement de la voie ferrée où il a notamment participé au financement de l’étude de préfaisabilité dont le mandat a été accordé cet été. En plus d’avoir organisé une rencontre publique de sensibilisation sur la sécurité ferroviaire, Xavier Barsalou-Duval a aussi rencontré des représentants du CN pour leur faire part des enjeux touchant la voie ferrée dans le secteur.

« Ce sont tous des dossiers qui me tiennent à cœur. Je comprends ce que vivent les citoyens lorsqu’ils me font part de leurs problèmes et ils pourront toujours compter sur moi pour les appuyer », soutient le député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères.

Xavier Barsalou-Duval à la défense des Québécois à Ottawa

Si Xavier Barsalou-Duval a été présent à plusieurs reprises dans les médias sur la scène nationale, il s’est particulièrement démarqué en faisant du nationalisme économique son cheval de bataille en luttant pour la conservation des sièges sociaux au Québec. Nous pouvons penser à ses interventions dans les cas de Rona et de Canam et plus récemment dans celui d’Air Transat. Il a aussi travaillé à s’assurer que les Québécois restent propriétaires de leurs entreprises en déposant un projet de loi favorisant le transfert des entreprises familiales.

Pour combattre le trafic d’influence, le député a effectué une recension des lobbyistes et membres des conseils d’administration qui sont donateurs du Parti libéral du Canada. Des dons d’une valeur de 1,5 million $ notamment en provenance des géants du web, des compagnies de cannabis et autres ont été recensés sur le site financementliberal.com.

Finalement, le député est intervenu pour défendre l’environnement en dénonçant le détournement d’un fonds dédié aux technologies propres pour financer l’industrie pétrolière. 50 millions $ sous les libéraux et le même montant sous les conservateurs ont été découverts par le député.

« Ces quatre dernières années ont passé en coup de vent. Mon équipe et moi-même avons travaillé sans relâche et nous sommes très fiers du travail accompli. Ma présence à Ottawa n’a fait que renforcer ma conviction qu’on ne peut pas faire confiance aux partis canadiens pour nous gouverner et que seul le Bloc Québécois peut représenter les intérêts des Québécois. Ce fut un honneur pour moi de représenter les gens de mon coin de pays et j’espère sincèrement qu’ils me feront confiance à nouveau le 21 octobre prochain », conclut le candidat bloquiste en vue de la prochaine élection.