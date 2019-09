Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet de passage à Chambly

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, participait dimanche dernier au Festival Bières et Saveurs de Chambly.

En compagnie de Stéphane Bergeron, candidat dans Montarville, Christine Normandin, candidate dans Saint-Jean, Simon-Pierre Savard-Tremblay, candidat dans Saint-Hyacinthe-Acton, ainsi qu’Andréanne Larouche, candidate dans Shefford, il est allé à la rencontre des nombreux festivaliers et exposants.

« C’est toujours un plaisir de constater, année après année, le grand succès que représente pour notre région le Festival Bières et saveurs de Chambly. C’est la preuve de la vitalité des microbrasseries de tout le Québec et l’importance d’encourager notre économie locale, qui est visiblement florissante. On peut en être fier », a déclaré Yves-François Blanchet.

Par ailleurs, visitant le kiosque d’une microbrasserie de Barcelone, le chef du Bloc Québécois a pu réaffirmer son appui et celui du Bloc Québécois à l’autodétermination catalane.

« Qu’il s’agisse d’écouter les préoccupations des citoyens de Beloeil-Chambly, de parler politique ou bien de tout et de rien, je crois que c’est la beauté de cet événement rassembleur. Ça crée de belles rencontres ! Ajoutez à cela fous rires, dégustations et soleil, quoi demander de plus ? », a conclu Yves-François Blanchet.