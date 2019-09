Le quartier général d’Yves-François Blanchet en plein cœur du Vieux-Beloeil

C’est dans un ancien restaurant au décor chaleureux que le candidat dans Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet a choisi d’établir son local électoral.

Situé sur la rue Saint-Jean-Baptiste à l’angle de la rue Laurier, l’espace ouvert, la grande fenestration et la terrasse invitante permettront aux bénévoles impliqués dans la campagne de profiter d’un lieu de rassemblement convivial, qui marque une rupture avec le style plutôt froid et impersonnel qui caractérise habituellement les locaux des partis politiques.

« On voulait un endroit accueillant, ouvert, en plein cœur de la vie de la cité. Autour du local, il y a de l’action : des bars, des restaurants, ça bouge! On voulait que les curieux puissent venir prendre un café, qu’ils aient envie d’entrer pour venir discuter des enjeux qui les préoccupent. C’est un endroit à l’image de notre chef : proche du monde, dynamique et avec une belle personnalité », de dire Geneviève Tardy, directrice de la campagne d’Yves-François Blanchet dans Beloeil-Chambly

Banquettes, mur de briques, comptoir-lunch et terrasse seront le cadre de ce lieu de rencontre que le comité électoral veut vivant et animé. « Évidemment, les citoyens de Chambly auront l’occasion de côtoyer le candidat très fréquemment! Malgré que l’agenda d’un chef de parti soit plus chargé que celui des autres candidats, Yves-François a insisté pour être présent régulièrement dans la circonscription. C’est non-négociable pour lui », ajoute Mme Tardy.

Situé au 66 rue Saint-Jean-Baptiste, le local sera inauguré officiellement lors d’une soirée en présence d’Yves-François Blanchet le mercredi 11 septembre prochain, à partir de 18 h 30. Tous les citoyens qui le désirent sont invités à venir rencontrer le chef et à s’impliquer dans la campagne.