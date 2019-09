Yves-François Blanchet inaugure son local électoral et annonce ses engagements

Dans la foulée du déclenchement de la campagne électorale fédérale, Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et candidat dans Beloeil—Chambly, a inauguré, le 11 septembre, son local électoral, situé en plein cœur du Vieux-Beloeil, devant une foule de militants et de candidats du parti.

« J’avais tellement hâte que la campagne commence ! J’ai des engagements à prendre envers les gens de Beloeil—Chambly. Mes enfants ont passé leur adolescence dans le comté. Ses vieux quartiers ont un charme incomparable au Québec et son histoire est inspirante pour tout nationaliste », a déclaré Yves-François Blanchet.

Lors de l'inauguration, le chef du Bloc Québécois a tenu à annoncer quelques engagements donc la réduction du transport du pétrole et la transition vers une énergie propre. Le candidat a également souligné qu'il comptait obliger le fédéral à respecter les lois québécoises et les règlements municipaux.

Le Bloc Québécois compte aussi réitérer sa demande d’une commission d’enquête sur le laxisme dans la réglementation du transport ferroviaire alors que la quantité de matières dangereuses qui circule à travers Beloeil—Chambly continue d’augmenter.

M. Blanchet s’engage à redéposer un projet de loi forçant le respect des lois québécoises et des règlements municipaux même dans les champs de compétence auxquels prétend le fédéral, notamment pour contrer l’imposition de la tour cellulaire de Telus à Otterburn Park. M. Blanchet poursuivra le travail de ses collègues Louis Plamondon et Xavier Barsalou-Duval, de concert avec les intervenants locaux, pour mettre en oeuvre un plan de lutte à l’érosion des berges.

« Je tiens à faire valoir aux citoyens de Beloeil—Chambly qu’ils peuvent compter sur moi. Dans les prochaines semaines, comme chef de parti, je vais beaucoup parler d’enjeux qui touchent l’ensemble des Québécoises et des Québécois comme l’environnement et la création de richesse, la langue française, la laïcité, le nationalisme économique et la langue française. Mais c’est d’abord et avant tout aux gens d’ici que je suis redevable et je m’engage à défendre et promouvoir sans compromis et vigoureusement les intérêts de la région. Je serai un partenaire efficace et présent pour nos municipalités et nos élus à l’Assemblée nationale. Avec un Bloc Québécois renouvelé, je vais remporter des victoires pour Beloeil—Chambly », a conclu Yves-François Blanchet.