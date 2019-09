Xavier Barsalou-Duval veut faire de l’environnement une priorité

Le candidat du Bloc Québécois dans Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, soutient vouloir faire une différence en matière d'environnement.

« Les Québécois se soucient de plus en plus de l’avenir de la planète et je partage pleinement leurs préoccupations à cet égard. Le Bloc Québécois a un plan clair en matière d’environnement », explique Xavier Barsalou-Duval.

« Si nous sommes sérieux dans notre volonté d’effectuer une transition vers les énergies vertes, nous devons immédiatement mettre fin au financement de l’industrie pétrolière à même nos taxes et impôts. Le nouvel argent, c’est dans les technologies du futur qu’il doit aller, notamment dans l’électrification des transports », ajoute-t-il.

Le candidat bloquiste aspire à mener une campagne carboneutre, notamment en utilisant une voiture électrique pour ses déplacements

« Pour moi, il est essentiel que mes actions soient cohérentes avec les valeurs que je prône. C’est comme ça qu’on démontre le sérieux de nos paroles et qu’on établit un climat de confiance avec nos concitoyens », conclut Xavier Barsalou-Duval.