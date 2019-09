Élections fédérales 2019: un débat des candidats de Beloeil-Chambly, organisé ce 30 septembre

Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2019, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu et la Chambre de commerce et d’industrie du Bassin de Chambly s’associent pour organiser un débat entre les candidats des principaux partis politiques dans la circonscription de Beloeil-Chambly afin de connaître leur position sur les enjeux majeurs de la région.

Le lundi 30 septembre, à 19 h, la population est invitée à assister à cet événement au Pavillon Jordi-Bonet, à Mont-Saint-Hilaire. Les candidats qui prendront part au débat sont Yves-François Blanchet du Bloc Québécois, Matthew Dubé du Nouveau Parti Démocratique, Véronique Laprise du Parti Conservateur du Canada, Marie-Chantal Hamel du Parti Libéral du Canada et Pierre Carrier du Parti Vert du Canada.

Thématiques et enjeux locaux

Ce débat sera l’occasion pour les candidats présents de se prononcer sur différentes thématiques. Pour chacune de ces thématiques, trois à quatre enjeux locaux seront proposés aux candidats et ceux-ci pourront s’exprimer, à leur convenance, sur un ou plusieurs de ces enjeux. Puis, une dernière thématique à saveur plus régionale sera abordée. Les candidats devront présenter leur projet prioritaire et leur engagement concret, pour la population de la Vallée-du-Richelieu. Le débat se terminera par un temps de questions réservé aux membres du public et adressées au candidat de leur choix.

Pour ceux qui ne pourront être présents au débat, il sera aussi possible de suivre le débat en direct sur le Web.