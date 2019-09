Yves-François Blanchet officiellement candidat dans Beloeil—Chambly

Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, a officiellement été investi comme candidat de son parti dans Beloeil—Chambly devant 350 militants et citoyens en plus des candidats du Bloc réunis au Centre culturel de la Pointe-Valaine, le 19 septembre dernier.

« Ce n’est pas un hasard si nous nous sommes donné rendez-vous ici, dans ce magnifique centre culturel écologique sur la rive du Richelieu. La campagne est bien entamée et c’est dorénavant évident que le Bloc Québécois met de l’avant la meilleure stratégie pour lutter contre les changements climatiques tout en créant de la richesse partout au Québec via nos centres de recherche, nos ressources naturelles et nos entreprises innovantes. Je m’engage à poursuivre le travail pour créer une stratégie fédérale de lutte à l’érosion des berges. Je vais tout mettre en œuvre pour qu’Ottawa améliore la sécurité du transport ferroviaire de matières dangereuses alors que de plus en plus de convois pétroliers traversent nos villes sur des rails qui se dégradent. Je vais déposer un projet de loi pour forcer Ottawa à respecter les lois québécoises et les règlements municipaux pour qu’il ne soit plus possible de nous imposer des tours cellulaires n’importe où. Nous méritons également notre part des enveloppes pour le transport et je compte bien nous l’obtenir », a déclaré Yves-François Blanchet.

Le chef du Bloc Québécois bouclait son équipe de candidates et de candidats avec sa propre investiture récemment, M. Blanchet compte intervenir pour rendre plus sécuritaire le transport de matières dangereuses, entre autres en exigeant une commission d’enquête publique sur le laxisme dans la réglementation. Yves-François Blanchet s’est engagé à redéposer un projet de loi pour obliger le fédéral à respecter les lois et les règlements municipaux sur le territoire québécois, afin d’empêcher l’imposition unilatérale de projets comme la tour cellulaire de Telus, à Otterburn Park. M. Blanchet poursuivra le travail de ses collègues Louis Plamondon et Xavier Barsalou-Duval, de concert avec les intervenants locaux, pour obtenir un plan fédéral de lutte à l’érosion des berges avec un financement approprié.

« En tant que chef de parti, la campagne va m’amener aux quatre coins du Québec, mais je tiens à dire aux gens de Beloeil—Chambly que c’est à eux que je suis redevable, d’abord et avant tout. Je m’engage à être à leur service, sans compromis et sans relâche. Je m’engage à travailler avec les municipalités et les élus de la région à l’Assemblée nationale pour créer un rapport de force incontournable et faire des gains pour les citoyens de Beloeil—Chambly. Avec un gouvernement nationaliste à Québec, un Bloc Québécois avec la balance du pouvoir et un chef de parti dans le comté, ça va brasser dans le coin ! », a conclu Yves-François Blanchet.