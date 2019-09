Xavier Barsalou-Duval s’engage à faire respecter l’identité québécoise

Le député du Bloc Québécois de Pierre-Boucher — Les Patriotes — Verchères, Xavier Barsalou-Duval, compte s’assurer que l’identité québécoise soit respectée à la Chambre des communes tout au long de la prochaine législature.

« Notre identité, que ce soit la laïcité, la langue française, la culture québécoise ou notre modèle d’intégration différent de celui du Canada, ça me tient à cœur et il est impératif que le gouvernement à Ottawa respecte la spécificité québécoise », soutient Xavier Barsalou-Duval.

Un engagement fort pour la laïcité

La campagne électorale a débuté sur fond de débat sur la laïcité à la suite de l’intervention du premier ministre du Québec qui demandait aux partis de s’engager à ne pas contester la loi 21. Malgré cette demande simple, tous les partis à l’exception du Bloc Québécois ont refusé de répondre clairement à la question.

Des mesures pour le français au Québec

De plus, le Bloc Québécois a présenté plusieurs mesures afin d’assurer au français le statut de langue commune. Parmi celles-ci, on trouve l’exigence de la connaissance du français pour l’obtention de la citoyenneté au Québec et l’extension de loi 101 aux entreprises de compétence fédérale.

« Pour assurer le maintien du français au Québec, nous avons besoin de mesures fortes qui consolideront sa pérennité. Autrement, le français va continuer à s’éroder, et ce, particulièrement dans la grande région de Montréal », conclut Xavier Barsalou-Duval.