Budget 2020 à Beloeil : une hausse moyenne de 0,85% des taxes

La Ville de Beloeil a présenté un budget de fonctionnement pour l’année 2020 qui, pour une deuxième année consécutive, s’arrime à sa planification stratégique 2018-2028. S’établissant à 44 829 700 $, il sera adopté lors de la séance ordinaire du conseil ce soir. Ce budget s’ajoute au budget des immobilisations de 16 261 300 $, dévoilé le 26 août dernier.

26$ en plus par foyer

L’un des objectifs de la planification stratégique est de maintenir le compte de taxes sous l’indice des prix à la consommation (IPC) qui s’élevait à 2,7 % en octobre dernier. Avec une hausse de 0,85 % du compte de taxes pour une résidence unifamiliale moyenne de 315 000 $, cela représente une augmentation de 26 $ par foyer.

Le budget 2020 est marqué par le dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation triennal. Cela entraîne une fluctuation du compte de taxes, puisque les maisons ont pris en moyenne 8 % d’augmentation de valeur. C’est pourquoi cette année les taux de taxes se voient diminués pour tenir compte de cette hausse de valeur des propriétés.

Beloeil 6e sur 12 villes pour le comparatif des comptes de taxes

En 2012, la Ville s’est dotée de deux politiques de gestion, soit de la dette et des surplus. Le but premier était d’assurer une saine gestion des fonds publics et d’encadrer la prise de décision tout en bonifiant l’offre au rythme de la croissance économique de la Ville. Les ratios d’endettement ont donc été revus et de nouveaux ratios ont été adoptés le 25 novembre dernier afin d’améliorer la performance de ces politiques pour tenir compte de l’évolution de cette saine gestion des finances publiques.

« En 2013, nous étions onzième sur un classement de douze villes environnantes. Nous sommes maintenant à la sixième position pour le comparatif des comptes de taxes », a souligné Diane Lavoie, pour expliquer concrètement les retombées positives de la mise en place de ces politiques.

Cinq axes de planification

Le budget 2020 a été élaboré en fonction des cinq axes de la planification stratégique qui se déclinent par les initiatives à prioriser pour l’an prochain :

Stimuler le développement économique durable :

Aménager de façon durable la rue Duvernay et favoriser les déplacements actifs de cette artère commerciale ;

S’assurer que la conception finale du projet résidentiel des Bourgs de la Capitale en incluant le développement de Serge-Pepin ;

Bonifier la desserte locale d’autobus (ex. centre aquatique et parc industriel) ;

Ouvrir le pavillon d’accueil touristique pendant la période estivale ;

Planifier le développement du Vieux-Beloeil afin de lui redonner une vitalité.

Améliorer la performance et l'efficacité organisationnelle :

Maintenir l’évolution du compte de taxes sous l’IPC ;

Migrer les archives de la Ville vers le numérique (sans papier) pour un gain de temps ;

Payer comptant 571 000 $ d’immobilisations ;

Organiser de façon efficiente les données en géomatique en centralisant l’information ;

Poursuivre l’amélioration continue des processus en place aux travaux publics

et s’adjoindre d’une ressource spécialisée en amélioration continue.

Assurer une communication interactive avec les citoyens :

Implanter une structure d’accompagnement pour optimiser l’expérience client ;

Faciliter le processus de demandes de requêtes par le citoyen et lui assurer un suivi personnalisé ;

Lancer des consultations publiques sur deux projets participatifs (création d’un parc ado et réflexion sur des pistes d’innovation pour la bibliothèque municipale) ;

Déployer le nouveau système de notification, notamment pour le stationnement de nuit en période hivernale ;

Promouvoir les emplois étudiants avec capsules vidéo et microsite web.

Bonifier l’implantation de mesures environnementales :

Poursuivre la plantation d’arbres avec l’objectif de 1000 arbres par an ;

Bonifier les enveloppes de subventions environnementales aux citoyens ;

Embaucher 4 étudiants supplémentaires l’été pour soutenir l’équipe d’horticulture ;

Se doter d’une expertise en environnement pour assurer la vision de Ville verte ;

Poursuivre les initiatives des comités de développement durable et d’embellissement, sur lesquels participent activement des citoyens bénévoles.

Développer un milieu de vie sain et durable :

Améliorer l’entretien des terrains sportifs ;

Prolonger et boucler le réseau cyclable ;

Aménager un nouveau parc canin ;

Offrir du temps de glace supplémentaire à nos organismes ;

Investir 894 100 $ dans nos parcs et espaces verts.

Tous les détails de la présentation sont disponibles en ligne.