Service d'accueil aux citoyens: installation d'un guichet d'accès aux services municipaux

La Ville de Carignan a annoncé le lancement officiel de son Service aux citoyens (SAC), une porte d'entrée qui permettra à la population de communiquer avec les différents services municipaux.

En phase d’évaluation depuis juin, ce nouveau service a pour effet d’améliorer la qualité des actes de prestation de services, tout en simplifiant les démarches citoyennes nécessaires pour obtenir de l’information, transmettre une demande, formuler un commentaire ou une plainte.

L’objectif de cette démarche est de limiter le nombre d’intervenants, de standardiser la réponse, d’améliorer la qualité du suivi et d’assurer une rétroaction au citoyen.

Accessibilité

Plusieurs plateformes ont été mises en place dans les dernières années pour favoriser l’accessibilité aux informations municipales ou pour communiquer avec la Ville. Il y a notamment le système de plaintes/requêtes en ligne, l’application "Voilà !", la page Facebook qui rejoint la population dans l’immédiat, les nouvelles d’actualité qui sont diffusées sur le site Web, les panneaux à affichage numérique et via l’infolettre, ainsi qu’au Portail citoyen qui permet de s’inscrire aux activités de loisir en ligne, d’acquitter des paiements en ligne, etc.

« L’implantation du SAC vient ainsi compléter notre offre en matière de services aux citoyens et contribue à placer le citoyen au cœur des préoccupations municipales », s’est exprimé le maire, Patrick Marquès, lors du lancement médiatique de ce 17 décembre 2019.

Réponses aux questions de "premier niveau"

Une équipe spécialisée de quatre répondants, dont trois continuent simultanément à offrir un service à leur département municipal, est désormais en poste pour assurer la meilleure expérience aux Carignanois. Le nouveau Service aux citoyens répond de façon améliorée et standardisée à toutes les questions de premier niveau (sans complexité technique) qui proviennent des résidents, propriétaires, commerçants et promoteurs. À lui seul, le SAC couvre les sujets suivants :

o Collectes et bacs, résidus domestiques dangereux et branches

o Déneigement

o Travaux

o Paiement de taxes

o Ventes pour non-paiement de taxes, arrérages, mutation, évaluation foncière, offres de paiement comptant

o Subventions (couches et toilettes)

o Activités de loisir

o Urbanisme :

o Abri permanent

o Aménagement de terrain

o Cabanon (unifamilial)

o Cabanon (jumelé)

o Garage détaché

o Gazebo

o Piscine

o Remblai/déblai

o Travaux en milieu riverain

o Assermentation

o Authentification de documents

o Transports en commun.

Comment joindre le Service aux citoyens ?

Une seule adresse et un seul numéro de téléphone sont maintenant nécessaires pour communiquer avec l’ensemble des services municipaux. Les résidents peuvent joindre le Service aux citoyens par téléphone au 450 658-1066, en personne au comptoir de l’hôtel de ville durant les heures d’ouverture ou par courriel à [email protected] Toutes les questions ou demandes qui sont de 1er niveau recevront une réponse sur-le-champ.

Les autres questions seront acheminées aux techniciens de la Ville en vue d’une réponse rapide. « J’invite les citoyens qui ont des questions/plaintes/commentaires à communiquer avec nous durant les heures d’ouverture. Ils profiteront ainsi des services d’un guichet unique, centralisé et humain pouvant répondre à toutes leurs interrogations municipales ! », a conclu le maire de Carignan.