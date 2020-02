Projet Carré Saint-Jean-Baptiste: une démolition sous plusieurs conditions

Lors de la dernière séance ordinaire de la Ville de Beloeil, le projet de revitalisation du Carré Saint-Jean-Baptiste a connu son dénouement concernant l’étape de démolition.

Le conseil a autorisé les demandes de démolition d’immeubles visant le projet du Carré Saint-Jean-Baptiste. Dans cette optique, plusieurs conditions devront être respectées.

Une démolition, sous quelles conditions ?

La première concerne la hauteur maximale du projet de remplacement. Cette dernière est fixée à 12 mètres, toutefois, un maximum de 25 % de superficie au sol pour chacun des bâtiments à usage mixte, situé en bordure de la rue Saint-Jean-Baptiste pourra excéder cette hauteur sans dépasser un maximum de 13,5 mètres de haut, pour permettre notamment la possibilité de créer un jeu de volumétrie de toitures et développer au final un concept plus esthétique.

Ensuite, le projet devra être encadré par un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). Le permis de démolition ne sera octroyé que lorsqu’un permis de construction du projet de remplacement aura été délivré et les travaux de remplacement des bâtiments démolis doivent débuter au plus tard dans les six mois suivants les démolitions.

Appel

Rappelons que le comité de préservation du patrimoine bâti s’était prononcé en faveur sur les demandes d’autorisation de démolition d’immeubles le 24 septembre 2019, en exigeant une condition de hauteur maximale de 12 mètres.

En date du 18 octobre 2019, une personne intéressée a porté en appel la décision du 24 septembre. À l’écoute des citoyens tout au long du processus, la hauteur ayant été identifiée comme un enjeu, le conseil trouvait important de maintenir la limite de hauteur à 12 mètres. Le promoteur a alors retravaillé son projet pour répondre aux attentes des citoyens du quartier ainsi qu’aux orientations initiales du comité de préservation du patrimoine bâti.

« Il est important de comprendre que nous n’en sommes qu’à l’étape d’accorder la démolition. Il reste encore l’analyse architecturale, qui est en cours, et donc, aucun échéancier n’est défini à cette étape-ci. Il n’y aura pas de démolition tant qu’il n’y aura pas d’émission de permis de construction pour le projet », explique le président du comité de préservation du patrimoine bâti et conseiller municipal, M. Guy Bédard.