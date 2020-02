Nouveaux exécutifs du Bloc Québécois pour la Rive-Sud

Les membres du Bloc Québécois de Longueuil-Saint-Hubert et ceux de Longueuil-Charles-Lemoyne se sont réunis, samedi 22 février à Longueuil, pour chacun élire leur nouveau conseil exécutif lors de leur assemblée générale annuelle (AGA). L’événement conjoint s’est tenu en présence de Denis Trudel, député de Longueuil-Saint-Hubert et Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois, à titre d’orateur-invité.

Devant une centaine de militants, l'assemblée de samedi a procédé à l’élection du nouveau conseil exécutif des deux circonscriptions voisines. Voici les résultats pour Longueuil-Saint-Hubert:



Présidente : Mélissa Houle

Vice-président et représentant jeune : Florent Sabourin-Lefebvre

Trésorier : Jean-Sébastien Lamarche

Secrétaire : Ginette Guilbault

Conseillère et conseillers : Nicole Laberge, Rolland St-Louis et Daniel Gagnon.



Le nouvel exécutif 2020 pour Longueuil-Charles-Lemoyne est:



Président : Julien Bousquet-Hudon

Vice-président : Denis Châteauneuf

Trésorière : Valérie Audrain-Poirier

Secrétaire : Aline Lebel

Conseillers : Emmanuel Proulx et David Blanchard.