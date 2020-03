"Léeo", le lien électrique qui va rallier l'Est à l'Ouest de Longueuil

La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a dévoilé récemment la vision d’aménagement et de redéveloppement urbain à Longueuil et en Montérégie. Cette annonce, qui s’effectuait dans le cadre des Grandes Rencontres de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS), a été l’occasion d’échanger avec la communauté d’affaires et les partenaires, qui ont signifié leur enthousiasme et leur appui pour ce projet.

Au cœur de cette vision, "La Rive-Sud me transporte", Longueuil rallie l’Est et l’Ouest du territoire par le redéveloppement de plus de 25 millions de pi2 en superficie de terrain, s’étendant du pôle Roland-Therrien à la station Panama du futur Réseau express métropolitain (REM), en passant par le centre-ville de Longueuil, plaque tournante de la mobilité sur le territoire.

Déjà, le dynamisme économique est palpable sur le territoire, alors que les annonces d’investissements se multiplient et que des entreprises d’envergure comme Molson Coors et WIPTEC ont choisi Longueuil pour s’établir.

Inclusion des villes adjacentes

La mise sur pied du bureau de projet pour un mode de transport collectif annoncé l’automne dernier et désormais appelé Lien électrique Est-Ouest (Léeo) soutiendra le redéveloppement urbain de tout le secteur situé entre Brossard et le cégep Édouard-Montpetit, ainsi que dans les villes adjacentes. Ce projet insufflera une vision cohérente d’aménagement de l’espace, qui place les citoyens en son cœur.

« Imaginez l’axe Taschereau comme un véritable milieu de vie. Entre le pôle Roland-Therrien et la station Panama, un réseau de transport collectif efficace et durable, de la verdure, de l’espace pour vivre, s’instruire, se cultiver, et mener des affaires. Imaginez-vous attablés à un café, puis circuler à vélo vers votre bureau, situé à quelques mètres de chez vous. Avec ce projet, Longueuil affirme une fois de plus son leadership en proposant pour la Montérégie une vision de développement qui répond aux aspirations des citoyens, des investisseurs et des commerçants de toute notre région », a déclaré la mairesse.

Accroître la vitalité économique de la région

Le potentiel de développement de la vision "La Rive-Sud me transporte" présentée par Longueuil est le suivant, pour la région :

Plus de 25 millions de pi 2 en superficie de terrain de redéveloppement;

en superficie de terrain de redéveloppement; 7 millions de pi 2 en superficie de plancher commercial et d’espaces bureaux;

en superficie de plancher commercial et d’espaces bureaux; Près de 14 000 nouveaux emplois;

30 000 nouvelles unités résidentielles.

En reliant les différents pôles économiques et résidentiels de Longueuil et en mettant à profit l’implantation de Léeo, qui reliera dans un premier temps le cégep Édouard-Montpetit à la station Panama, et qui s’étendra à terme vers La Prairie dans l’ouest, et vers Boucherville dans l’est, c’est toute la Rive-Sud qui deviendra, selon la vision de la mairesse de Longueuil, un joueur clé du développement économique de la région.