Ottawa annonce un plan d'urgence pour les avantages sociaux et des solutions pour les Canadiens à l'étranger

Ce midi, Justin Trudeau a annoncé que le Parlement se réunira mardi à midi pour mettre en place un plan économique renforcé destiné à la population, via la loi de mesures d'urgence. L'autre enjeu du jour concernait des mesures à destination des voyageurs canadiens à l'étranger: un premier vol a atterri hier soir. Le travail continue pour les compagnies nationales, qui tentent par tous les moyens de ramener le plus de canadiens possible.

Ce dimanche, le décompte des personnes atteintes a augmenté: au moment d'écrire ces lignes, on recense 1385 cas à travers le Canada. On déplore 19 morts.

« Je sais que ce n'est pas facile: merci à tous ceux qui suivent les directives. On doit tous faire notre part, on doit tous faire des sacrifices pour protéger notre santé et celle des autres. Les ajustements des gens sont rassurants. Il faut continuer. »

"Nouveaux avantages sociaux"

Dans cette période difficile pour les familles et les entreprises, le premier ministre a rappelé qu'un plan de 182 milliards de dollars a été mis en place pour aider les individus, les sociétés en difficultés. Mais il a affirmé vouloir aller plus loin: « On veut augmenter le bénéfice pour les familles et introduire de nouveaux avantages sociaux pour ceux qui en ont besoin. » L'augmentation du crédit TPS est également sur la table. Le gouvernement a annoncé dernièrement un nouveau financement pour la recherche et une nouvelle stratégie pour mobiliser l'industrie.

Cela amène la Chambre des communes à reprendre du service mardi à midi, afin de faire passer la loi d'urgence et permettre la mise en place du plan.

Entre billets gratuits pour le Canada et permissions spéciales: les mesures des compagnies aériennes nationales ces prochains jours

Un autre type d'aide est en train d'être déployé: vu la difficulté des Canadiens à l'étranger de trouver un vol pour rentrer au pays, le travail entre le gouvernement et les compagnies aériennes nationales a débouché sur plusieurs solutions.

Un premier vol du Maroc est arrivé hier soir; Justin Trudeau a promis que d'autres suivront cette semaine. Et en effet: la compagnie West Jet a prévu une trentaine de vols de lundi à mercredi. Air transat travaille actuellement pour obtenir des permissions spéciales avec Affaires mondiales afin de voler là où l'espace aérien est fermé et prévoit de ramener des milliers de clients.

Enfin, lorsqu'il reste de la place dans les avions de Sun Wing à destination du Canada, la compagnie offre des billets gratuits. Des détails suivront ces prochaines heures sur ces vols sur le site du gouvernement canada.ca.

Vers des mesures plus strictes ?

Questionné sur des mesures plus coercitives face à certains parcs encore bondés, Justin Trudeau a expliqué que plusieurs outils étaient également en train d'être examinés pour plus de coercition.

Il a toutefois rappelé que les paliers municipaux et provinciaux pouvaient déjà faire prendre de telles mesures pour limiter les déplacements des gens. Le fédéral a expliqué "ne pas être rendu à ce point-là", tout en précisant "veiller aux outils nécessaires si on doit y arriver", en référence à la loi d'urgence.