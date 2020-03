"Ne faites pas exprès d'aller à Montréal ou en Estrie." - François Legault, premier ministre du Québec

Le Québec compte désormais 18 décès de la COVID-19. C’est du moins ce qu’a annoncé le premier ministre du Québec, M. François Legault, lors de son point de presse quotidien, ce vendredi 27 mars.

Le dernier bilan pour la province indique que 2021 personnes sont maintenant atteintes du coronavirus, ce qui représente une augmentation de 392 en 24 heures. Quant aux nombres de personnes hospitalisées, c’est une augmentation de 35 qui a été enregistrée, ce qui monte le total à 141. De ce nombre, 50 sont aux soins intensifs.

Le premier ministre a profité du point de presse pour inviter les gens à éviter de se rendre à Montréal et en Estrie, sauf si c’est vraiment nécessaire, puisque ces deux régions sont fortement touchées par la COVID-19. « Ne faites pas exprès de vous y rendre », demande M. Legault.

Ceci étant dit, le premier ministre n’envisage pas de fermer ces régions pour l’instant. Toutefois, des discussions avec la mairesse de Montréal sont en cours afin d’évaluer la possibilité de déclarer l’état d’urgence sanitaire dans la métropole.

Appel aux bénévoles

Le premier ministre s’est dit très heureux de la réponse de la population à la suite de son appel lancé aux bénévoles. Il a tout de même tenu à préciser quelques points. « Le Québec est sur pause et il faut autant que possible rester à la maison. On sort pour recevoir ou donner des services essentiels… Quand on parle d’aider les personnes de 70 ans et plus, on veut dire, aller pour eux à l’épicerie… On ne parle pas de bénévolat social là, on parle de bénévolat pour donner des services essentiels. »

La question des marches

Le premier ministre a réitéré son point voulant qu’il est possible de faire des marches à l’extérieur si les règles de sécurités sont respectées. « Vous devez vous assurer de rester à un minimum de deux mètres de distance avec les autres. Si vous avez des symptômes ou si vous êtes atteint de la COVID-19, n’allez pas dehors. Ceux qui reviennent de voyage, vous êtes plus à risque, donc non, pas de marche », de dire M. Legault.

2000$ par mois

Alors qu’une aide financière de 2000$ par mois pour les personnes ayant perdu leur emploi en raison du coronavirus a été annoncée par le gouvernement fédéral, le premier ministre du Québec souligne que des discussions sont en cours avec le ministre des Finances pour savoir comment il serait possible de compenser ceux qui travaillent toujours, mais qui gagnent moins de 2000$ par mois. « Je peux comprendre que ça peut avoir l'air injuste, on travaille pour trouver une solution », a mentionné M. Legault.

Finalement, François Legault lance un appel à l’ensemble des Québécois concernant les personnes les plus vulnérables, dont les femmes et les enfants victimes de violence. « Soyez vigilants. Si vous êtes au courant qu’un enfant ou qu’une femme subie de la violence, appelez la police. Je demande votre aide. Il faut continuer de s’occuper de nos personnes vulnérables », a conclu le premier ministre.

Bilan de la COVID-19 au Québec en ce 27 mars

2 021 cas confirmés;

141 hospitalisations, dont 50 aux soins intensifs;

18 décès;

29 personnes guéries;

7 236 personnes sous investigation;

32 335 analyses négatives.