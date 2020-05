Aux sources du bassin de Chambly reçoit 2875 $ des employés de la Ville

Deux employés de la Ville de Chambly, Benoit Binette et Maxime Poirier, ont lancé un appel à l’ensemble de leurs collègues afin d’amasser des dons en argent pour soutenir l’organisme Aux sources du bassin de Chambly. Il ont pu donné un montant de 2875 $ hier à la directrice de l’organisme, Yolande Grenier.

C’est à l’occasion d’une journée de bénévolat que Benoit Binette a constaté la forte demande en besoin d’aide alimentaire dans la ville.

Accompagné de Maxime Poirier, ils ont rapidement organisé une levée de fonds pour cet organisme local qui aide, soutient et accompagne des familles et des individus dans une perspective du développement de l’autonomie en matière de sécurité alimentaire et matérielle.