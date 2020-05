Une subvention pour l’achat d’une trousse d’économie d’eau potable

Afin d’encourager les citoyens à réduire leur consommation d’eau potable, la Ville de Chambly, en collaboration avec Hydro-Québec offre une nouvelle subvention au montant de 25 $ à l’achat d’une trousse de produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense®.

L’utilisation des produits offerts dans la trousse réduit la consommation d’eau jusqu’à 40 % de moins que les produits conventionnels et permet une économie sur la facture d’électricité pouvant atteindre jusqu’à 100 $ annuellement.

Des trousses d’une valeur de 26,17 $ à 35,05 $, plus taxes, sont admissibles à cette subvention. Il est possible de les personnaliser selon vos préférences. Les produits sont faciles d’installation et portent une garantie de dix ans.

Chaque trousse comprend :

une pomme de douche à débit réduit de 5.7 l/min;

un aérateur de robinet de salle de bain de 5.7 l/min;

un aérateur de robinet de cuisine de 5.7 l/min

un sablier de douche avec une durée de 5 minutes;

un ruban de téflon servant à assurer l’étanchéité des raccordements.

Cette trousse est accessible dès maintenant sur le site www.hydroquebec.com/economiser-eau. Un rabais de 25 $ sera appliqué automatiquement au moment de l'achat en ligne (aucun code promotionnel n’est requis).

La livraison à domicile est incluse dans le prix. Deux trousses maximum par adresse civique. Quantité limitée.

Pour plus d’information, communiquer avec Solutions Ecofitt, prestataire de services à qui Hydro-Québec a confié la vente de ces produits : 1 855 882-0099 (sans frais).