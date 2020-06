À Shefford et dans la MRC de Rouville, l'inquiétude pour l’agrotourisme grandit

La tournée du Bloc Québécois s’est poursuivie en fin de semaine dans la circonscription de Shefford. Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et la députée de Shefford, Andréanne Larouche, ont rencontré plusieurs élus municipaux de la MRC de Rouville, notamment les maires de Rougemont, de Saint-Paul-d’Abbotsford de Saint-Césaire et de Sainte-Angèle-de-Monnoir.

Les dossiers au cœur des discussions étaient les suivants:

La hausse de la dette publique ;

Les participations du fédéral dans les infrastructures via Québec ;

Le développement économique respectueux de l’environnement ;

Le plan de la relance de l’économie ;

La pénurie de main-d’œuvre en agriculture ;

L’importance de l’agrotourisme pour la région.

« Les élus municipaux sont proches des citoyens qu’ils représentent. Ils connaissent leurs besoins, leurs attentes et c’est en grande partie à eux qu’il faut confier la responsabilité de la gestion de l’argent de la relance. L’ingérence d’Ottawa alourdie, rend complexe et nuit à une véritable harmonisation des investissements avec les enjeux régionaux », a constaté le chef du Bloc Québécois.

Les élus de la circonscription de Shefford croient qu’il n’y a pas de relance économique sans respect de l’environnement.

« L’argent de la relance devait être confié à ceux qui sont les mieux placés pour comprendre l’économie locale durable », a ajouté Yves-François Blanchet. « En Montérégie et surtout dans la MRC de Rouville, avec l’industrie pomicole et vinicole, la main-d’œuvre saisonnière est cruciale, et la PCU actuelle est mal adaptée aux industries saisonnières. Il faut l’améliorer. »

Pour sa part, la députée de Shefford se dit heureuse que le chef du Bloc Québécois ait choisi de s’arrêter dans sa circonscription. « À l’approche de notre Fête nationale, je suis particulièrement satisfaite du travail que nous avons accompli depuis notre arrivée à Ottawa pour défendre les intérêts du Québec. Je profite de l’occasion pour marteler que je compte poursuivre mon travail acharné de porte-voix des intérêts des citoyens et élus de ma circonscription. Le bilan du Bloc Québécois est d’ailleurs fort éloquent et plutôt

impressionnant. Nous avons démontré que nous étions un parti de propositions et non simplement d’opposition », a conclu Andréanne Larouche.