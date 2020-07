Deux bâtiments municipaux rouvrent demain à Chambly

La Ville de Chambly procèdera à la réouverture de la mairie et du Centre administratif et communautaire, dès le lundi 6 juillet, avec des heures d’ouverture modifiées temporairement, en raison des mesures engendrées par la COVID-19. Un nouvel horaire est en place pour le Pôle culturel de Chambly et la bibliothèque municipale.

Les deux bâtiments municipaux suivants seront accessibles du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, et le vendredi, de 8 h à 12 h.



Le Centre administratif et communautaire

- Service des finances : Accessible sans rendez-vous pour effectuer le paiement du compte de taxes municipales, de même que les frais liés au sciage de bordure ou à des réparations de trottoirs et de bordures.

- Service de la planification et du développement du territoire : Accessible sur rendez-vous (450 658-0537) pour effectuer le paiement d’un permis ou obtenir de l’information auprès d’un inspecteur.



La Mairie

- Cour municipale : Accessible sans rendez-vous pour effectuer le paiement d’un constat d’infraction. Pour les ententes de paiements, téléphonez au 450 658-6619.

- Service du greffe : Accessible sur rendez-vous (450 658-8788), pour les demandes d’assermentation et la consultation de documents. Les demandes d’accès à l’information, les réclamations, ainsi que toute autre demande en lien avec le Service du greffe doivent être acheminées par courriel à [email protected]

Au Pôle culturel de Chambly,

un nouvel horaire dès le 14 juillet

Ce bâtiment sera accessible du mardi au jeudi, de 9 h à 21 h; le vendredi, de 9 h à 18 h; et le samedi, de 10 h à 17 h, pour effectuer le paiement de la carte Accès, des camps de jour et des différentes activités offertes par la municipalité.

De son côté, la bibliothèque sera ouverte du mardi au jeudi, de 13 h à 21 h; le vendredi, de 10 h à 18 h; et le samedi, de 10 h à 17 h.

Rappelons que les lieux sont présentement accessibles aux citoyens pour le service de prêt personnalisé de la bibliothèque, en vigueur jusqu’au samedi 11 juillet, selon l’horaire suivant : mardi et samedi, de 10 h à 18 h; jeudi, de 12 h à 20 h. Il est à noter que ce service ne sera plus offert à partir du 14 juillet.

Services en ligne

Afin de réduire l’achalandage dans les différents bâtiments municipaux, les citoyens sont encouragés à privilégier les services en ligne par le biais de son site Internet. Il est possible d’y effectuer une demande de permis en ligne, de s’inscrire aux activités, de payer ou de contester un constat d’infraction et d’accéder aux différents services offerts par la bibliothèque.

Dans le but de préserver la santé des employés et des citoyens, il demeure important de respecter en tout temps les consignes sanitaires demandées par le gouvernement du Québec.