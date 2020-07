19 milliards de dollars pour la relance économique des provinces

Justin Trudeau a annoncé aujourd’hui qu’un accord avec les provinces mènera à un investissement de 19 milliards de dollars afin de relancer l’économie canadienne de façon sécuritaire et pour se préparer à la deuxième vague.

Sept « domaines prioritaires » ont été identifiés pour l’utilisation de ces fonds, a indiqué Justin Trudeau.

Le premier ministre a notamment mentionné vouloir s’assurer d’avoir un nombre suffisant de places en garderie pour les enfants canadiens. Le gouvernement priorisera également les mesures d’appui pour les personnes n’arrivant pas à trouver du travail.

Cet accord prévoit également un appui supplémentaire pour les municipalités et sur le transport en commun.

Cette aide financière servira également à la préparation à la deuxième vague de COVID-19. La vice-première ministre et ministre des Affaires gouvernementales Chrystia Freeland a dit vouloir soutenir l’amélioration des processus de dépistage, de traçage, et de collecte des données sanitaires. Le soutien aux personnes vulnérables et l’octroi de l'équipement de protection individuelle font également partie des points importants de cet accord.

La frontière canado-américaine

Le premier ministre Trudeau a par ailleurs confirmé lors de son point de presse que l’entente sur la fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis a été prolongée jusqu’au 31 août.

Le ministre des Finances, Bill Morneau, fera des annonces concernant la Subvention salariale d'urgence et le projet de loi pour venir en aide aux personnes handicapées.