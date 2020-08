Organismes communautaires: Chambly lance un programme actualisé d'aide

La Ville de Chambly a lancé un programme d’aide financière temporaire destiné aux organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité, qui sont affectés par la crise de la COVID-19. Ce nouveau programme vient remplacer et bonifier celui adopté au mois d’avril pour soutenir les organismes communautaires. L'aide peut aller jusqu'à 5 000$.

Cette initiative municipale permettra aux organismes, œuvrant sur le territoire de Chambly, d’assurer la continuité de leur offre de service, de maintenir une bonne santé financière et de prévenir les problématiques d’ordre organisationnel, financier ou technique qui pourraient survenir.

Prochainement, le service loisirs et culture fera parvenir, directement à tous les organismes reconnus par la Ville, l’information requise pour déposer le formulaire. Ces derniers pourront soumettre leur demande entre le 1er septembre et le 1er octobre. Différentes conditions et des critères d'évaluation sont également mis en place. Davantage de détails sont disponibles en ligne.

En créant ce programme, la Ville de Chambly veut appuyer les organismes du milieu afin de favoriser la pérennité des services qu’ils offrent à la population. En s’impliquant dans la communauté, ils contribuent directement à la qualité de vie des citoyens de toutes les générations.