Plus de 2,4 M$ visent à bonifier l’offre touristique dans la région de la Montérégie

De passage à Saint-Jude, ce vendredi, la ministre du Tourisme Caroline Proulx, était accompagnée de la députée de Saint-Hyacinthe, Chantal Soucy et du député de Richelieu, Jean-Bernard Émond, pour une annonce importante. Ils ont confirmé une aide financière de plus de 2,4 M$ à l’Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP).

Ce montant permettra de soutenir la construction d’un Centre écoénergétique d’interprétation des oiseaux de proie dans la région de la Montérégie.

Cette aide financière est constituée d’un soutien de 2 M$ issu du programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) du ministère du Tourisme. À cette somme s’ajoute un soutien de 388 900 $ accordé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) ainsi qu’une aide financière de 20 000 $ octroyée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Un « aboutissement de longues démarches »

Ce projet permettra notamment la construction d’un édifice écoénergétique qui sera parmi les plus performants sur le plan énergétique au Québec, l’aménagement d’une salle ultifonctionnelle ainsi que la mise en place d’une exposition permanente portant sur les oiseaux de proie. La Montérégie aura l’occasion de se démarquer davanatge parmi les destinations de nature au Québec.

« Je salue le savoir-faire de l’UQROP qui a mis sur pied ce merveilleux projet qui contribuera au développement touristique et économique de la région. Lorsqu’ils m’ont présenté ce projet au tout début, j’ai tout de suite su que je désirais les aider dans leur recherche de financement. Je suis convaincue que ce projet sera très positif pour le tourisme dans la MRC des Maskoutains », a assuré Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe.

« Je me réjouis du financement accordé à l’UQROP, qui contribuera au rayonnement de la municipalité de Saint-Jude. Notre région regorge de richesses et d’attraits touristiques qui se doivent d’être mis en valeur. Nous sommes très heureux de l’aboutissement de ces longues démarches et je tiens à féliciter l’ensemble des partenaires et des gens impliqués dans la réalisation de ce projet », a pour sa part affirmé Jean-Bernard Émond, député de Richelieu.

La ministre du Tourisme Caroline Proulx a conclu: « Grâce à son nouveau centre d’interprétation, l’organisation sera à même de favoriser la protection de la gent ailée tout en nourrissant la demande en matière de tourisme de nature – celui-ci attirant une clientèle de plus en plus nombreuse. Grâce à leur excellent travail et à leurs idées novatrices, des organisations comme l’UQROP stimulent l’économie des régions et font prospérer notre destination, tout en portant des valeurs qui nous sont chères »