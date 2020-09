Projet de loi 66: « Des projets dont la circonscription de Chambly a besoin», selon Jean-François Roberge

Le député de Chambly, Jean-François Roberge, souligne l’importance de l’adoption du projet de loi 66, loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, pour le comté de Chambly en lien avec le projet de loi concernant l’accélération de certains projets d’infrastructure, déposé le 23 septembre dernier par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel.

Ainsi, la population de la circonscription bénéficiera de 4 projets plus rapidement, grâce aux mesures d’accélération prévues dans le projet de loi.

Le projet de loi no 66 vise à alléger des procédures sans réduire ou modifier les normes existantes, afin de démarrer plus rapidement les travaux d’importants projets d’infrastructure et ainsi stimuler l’économie. Il a été élaboré de sorte à répondre aux attentes de tous en matière de rigueur, d’intégrité et de protection de l’environnement.

Il cible des mesures d’accélération bien définies et circonscrites visant l’expropriation, le domaine de l’État, l’environnement et l’aménagement et l’urbanisme. On estime les gains de temps entre 2 et 36 mois pour la réalisation des projets.

Parmi les projets qui touchent le comté de Chambly, on compte la construction de la Maison des aînés de Carignan, la construction d’une école primaire à Carignan, l’aménagement d’une voie réservée sur l’autoroute 10 Est entre les autoroutes 35 et 30, réaménagement des bretelles sur l’autoroute 10 et le projet structurant de transport collectif pour desservir le secteur de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu (Prolongement du REM).

Jean-François Roberge défend le projet de loi comme « un immense atout pour l’avancement de plusieurs projets d’infrastructures. Le comté de Chambly saura en bénéficier en rendant possibles les 4 projets. Nous réitérons avec le PL 66 la volonté gouvernementale de faire bouger les choses plus vite qu’à l’habitude à nos concitoyens. »