Cinq priorités pour le Bloc Québécois en 2021

À l’issue du caucus présessionnel virtuel du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, chef du parti et député de Beloeil-Chambly, a dévoilé les priorités des 32 élus bloquistes à l’aube d’une rentrée parlementaire plus que jamais marquée par la COVID-19.

« En plein confinement, la priorité du Québec et du Bloc Québécois est la gestion de la pandémie. Nous allons talonner Justin Trudeau pour qu’il assume sa responsabilité d’approvisionner le Québec en vaccins. Il devra enfin assumer sa responsabilité de gérer les frontières et les quarantaines. Il devra assumer sa responsabilité envers les aînés, qui sont les plus touchés par la pandémie et les moins soutenus financièrement. Il devra assumer sa responsabilité dans les difficultés vécues par le réseau de la santé du Québec et enfin hausser les transferts en santé. Parallèlement, nos élus continueront de proposer des solutions au déclin du français au Québec et de soutenir les valeurs communes des Québécois et leurs choix de société. Le Bloc Québécois sera fiable et fier pour le Québec », a déclaré M. Blanchet.

La rentrée du Bloc Québécois sera donc axée sur la gestion de la pandémie et l’identité québécoise. Son action sera centrée sur cinq priorités :



- L’approvisionnement en vaccins, au moment même où aucune dose du vaccin de Pfizer ne sera livrée au Québec la semaine prochaine;

- Le contrôle des frontières, alors que Québec exige l’interdiction des vols non

essentiels et des mesures de contrôle fédérales des quarantaines des voyageurs;

- Le soutien aux aînés par une hausse durable de 110 $ par mois de la pension de vieillesse afin de soutenir leur pouvoir d’achat en vue d’une reprise économique;

- La hausse des transferts en santé durable et sans condition, alors qu’Ottawa

déposera ce printemps son premier budget en deux ans;

- Le français, dans un contexte de déclin de la langue commune des Québécois et alors que Québec s’apprête à légiférer pour promouvoir notre langue nationale.

Votes à distance : l’unanimité requise

Alors que les négociations se poursuivent entre les partis afin de reconduire le Parlement hybride, le Bloc Québécois estime que le gouvernement doit obtenir l’unanimité avant de mettre en place une application permettant le vote à distance.

« Nous sommes favorables à une application, qui rendra plus efficace le travail parlementaire. Mais les libéraux ne peuvent pas changer par simple majorité une règle du jeu aussi fondamentale que la manière dont se tiennent les votes. Ils doivent obtenir l’unanimité. Je leur demande d’enfin faire de véritables efforts pour rallier toute l’opposition en prouvant l’efficacité de l’application et en mettant de côté toute partisanerie préélectorale au profit du bon fonctionnement de la démocratie », a conclu le chef du Bloc Québécois et député de Beloeil-Chambly.