Rencontre virtuelle sur les enjeux environnementaux de la région

Le député de Pierre-Boucher, Les Patriotes, Verchères, Xavier Barsalou-Duval, le député de Montarville, Stéphane Bergeron, ainsi que la députée de Saint-Jean, Christine Normandin, ont répondu à l’invitation du député de Beloeil-Chambly et chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, visant à convier les citoyennes et citoyens à une rencontre virtuelle portant sur les enjeux environnementaux de la région.

Cette rencontre virtuelle se tiendra le mercredi 7 avril dès 19 h. Pour y prendre part, il faut s'inscrire via l’adresse courriel suivante: [email protected] Par la suite, le participant recevra un lien pour accéder à l’événement en ligne. C’est donc un rendez-vous pour celles et ceux qui se préoccupent de ce qui peut être fait, à l’échelle de notre région, pour contribuer à assurer l’avenir de notre planète.

« La Vallée du Richelieu, un coin de paradis où coule une rivière que l’on se doit de protéger. Cette rivière est celle qui a marqué et façonné notre histoire. Lieu d’échange et d’explorations, témoin de luttes, de peuplement et de transport, elle est devenue une voie récréotouristique. Faisons en sorte de retrouver la meilleure qualité d’eau possible car elle est au cœur de la vie », souligne Yves-François Blanchet.

« La rivière Richelieu est reconnue pour ses superbes villages patriotes et ses activités nautiques, entre autres. Je vous parlerai de la demande que j’ai initiée avec l’Association des riverains et amis du Richelieu ainsi que les municipalités riveraines de mon comté pour sécuriser et encadrer la pratique nautique. L’impact sera important sur les écosystèmes et aidera à mieux protéger nos berges », dit le député Xavier Barsalou-Duval.