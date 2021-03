Congé de Pâques : Justin Trudeau invite à la prudence

Justin Trudeau a évoqué ce matin une possible augmentation des cas de COVID-19 après le long congé de Pâques pour inviter les Canadiens à la prudence.

Lors de son point de presse, le premier ministre a mentionné qu’il ne faut surtout pas baisser la garde et respecter les mesures sanitaires en place, compte tenu de la hausse récente des cas dans certaines régions et les nouveaux variants.

« Ce sera deuxième année de suite durant laquelle il faudra célébrer Pâques en pleine pandémie, a d’abord rappelé M. Trudeau. Je sais que ce n’est pas facile, mais il faut continuer de faire attention. Durant la dernière année, on a vu les cas augmenter après d’autres congés, comme celui de l’Action de grâces, ou après Noel. C’est très important d’éviter une augmentation après Pâques si on veut arriver au printemps dans la meilleure position possible. »

Le premier ministre a souligné à nouveau qu’il faut éviter les rassemblements et de voyager. Il a aussi mentionné l’importance de porter un masque et de se laver les mains régulièrement, et de se faire dépister au besoin.

« La vaccination de masse progresse bien et le beau temps s’en vient, mais il faut continuer nos efforts. »

Vaccination

Justin Trudeau avait d’ailleurs de bonnes nouvelles à annoncer sur le plan de la vaccination, puisque le fabricant Pfizer accélérera ses livraisons.

Ottawa recevra jusqu'à 5 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 plus rapidement que prévu. Leur livraison était prévue cet été, mais le Canada les recevra plutôt en juin.

Toujours selon M. Trudeau, Ottawa recevra un total de 9 millions de doses de vaccin de Pfizer en juin, sans compter celles qui seront livrées par les compagnies Moderna et AstraZeneca durant ce mois.

Selon la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, Anita Anand, qui accompagnait le premier ministre, 44 millions de doses des trois vaccins seront livrées au pays d’ici la fin juin.

Transmission en hausse

De leur côté, les autorités fédérales de la santé ont indiqué que la transmission du coronavirus est en constante augmentation depuis plusieurs semaines au Canada.

Cela s’accompagne d’une hausse constante de variants plus dangereux.

Plus de 970, 000 cas de COVID-19 et plus de 20,000 décès ont été signalés jusqu'à maintenant.

4,600 nouveaux cas ont été enregistrés en moyenne la semaine dernière et 26 décès par jour.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 6 % au pays durant cette période.

Une augmentation de 64 % des nouveaux cas de variants a également été observée la semaine dernière, soit plus de 9,000 cas.