Jean-François Roberge remet plus 168 550$ pour aider la communauté  

Au cours de la précédente année, le député de Chambly et ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a soutenu financièrement plusieurs organisations de sa circonscription en remettant plus de 168 550$.

La pandémie a bouleversé les plans de tous les organismes. « Les coûts d’opération et la poursuite des services ont engendré des dépenses. Afin de répondre aux besoins, c’est important pour moi d’offrir ce soutien afin que les organisations puissent poursuivre leur mission », mentionne le député.

En juin 2020, une aide financière d’urgence 50 000$ a été distribué suite à un appel-conférence. « Le virus venait de faire son entrée au Québec et tout était nouveau. J’ai lancé une invitation aux organismes de mon comté pour participer à un appel-conférence. Mon objectif était de prendre le pouls du terrain et j’ai rapidement constaté les impacts financiers que la situation occasionnait. »

L’aide alimentaire est une ressource inestimable et elle l’est encore plus que jamais avec cette pandémie qui touche l’ensemble de la population. « Certains citoyens ont perdu leur emploi ou ont vécu des moments plus précaires et les ressources alimentaires sont très sollicitées. Je n’ai pas hésité à offrir du soutien financier aux organismes dans le besoin », mentionne le député.

Pour le bien des femmes

Le centre de femmes Ainsi Soit-Elle ainsi que la Maison Simonne-Monet-Chartrand, tous deux situés à Chambly, ont pu bénéficier de sommes provenant du bureau de comté. « Le confinement et les enjeux qu’apporte la pandémie peuvent exacerber la violence au sein d’une maisonnée. Ainsi Soit-Elle et la maison d’hébergement Simonne-Monet-Chartrand font un travail colossal pour les femmes. C’était primordial pour moi de soutenir leur mission », souligne Jean-François Roberge.

Créer un moment rassembleur pour les élèves de la circonscription

S’inspirant d’une initiative du député d’Arthabaska, Éric Lefebvre, le député de Chambly a remis un montant à chacune des écoles sur le territoire de sa circonscription afin de créer un moment rassembleur. Ces sommes varient entre 800$ et 2000$ selon le nombre d’élèves par établissement.

« Les élèves, les enseignantes et les enseignants, le personnel de soutien et les directions redoublent d’efforts depuis la dernière année. Ce montant pourra être utilisé pour que tout le monde puisse en profiter. J’ai annoncé virtuellement ce soutien aux directions d’école et aux directions des centres de services scolaires et ce fut un moment pour réitérer ma reconnaissance pour leur travail. »

La circonscription compte 16 écoles s’attachant au centre de services scolaire des Patriotes, au centre de services scolaire des Hautes-Rivières et à la commission scolaire Riverside.

Soutenir l’histoire et notre patrimoine

M. Roberge a soutenu financièrement la Société d’histoire de Saint-Basile-le-Grand ainsi que la Société d’histoire de la Seigneurie de Chambly. Chacun des organismes culturels a des projets qui ont été ralentis par la COVID-19.

« Ces sociétés d’histoires permettent de garder notre patrimoine en vie et de nous faire découvrir des informations tout aussi surprenantes qu’inspirantes. Les bénévoles qui supportent ces organisations sont passionnés et ne comptent pas leurs heures. »