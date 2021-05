Réaménagement du site de l’ancienne usine Bennett Fleet

Réunis en assemblée générale par visioconférence le 2 mai, les membres du Mouvement citoyen de Chambly (MCC) ont voté une résolution unanime d’appui aux cinq conseillers municipaux qui se sont prononcés contre la démolition de l’ancienne usine de Bennett Fleet le 14 avril dernier.

« Les années récentes n'ont, semble-t-il, apporté que de mauvaises nouvelles au sujet du patrimoine bâti de Chambly. Nous nous réjouissons de voir une majorité d'élus au conseil municipal se mettre d'accord pour ne pas laisser disparaître un autre élément essentiel de notre mémoire collective », a souligné Jean-Patrice Martel, président du MCC

Les élus signataires sont : Julie Daigneault et Marie-Lise Desrosiers, Serge Gélinas, Mario Lambert et Jean Roy.

Reconnaissant la nécessité d’un projet de réaménagement sur cette friche industrielle, le MCC favorise un projet qui conserve le bâtiment patrimonial de 1918. « Ce projet doit préserver la mémoire des générations ouvrières qui ont forgé l’histoire de Chambly », ajoute monsieur Martel, rappelant que la transmission du patrimoine est une valeur préconisée par le développement durable.

Circulation et mobilité

Le projet retenu devra aussi prendre en considération les impacts de la densification sur la circulation et la mobilité. Le MCC demande également qu’on tienne compte de la gentrification, de la capacité des infrastructures municipales et des options proposées par la contre-expertise de Beaupré, Michaud et Associés, architectes, à la demande de la Ville et rendue publique en mars 2021.

Rappelons qu’une pétition soutenue par le MCC comportant près de 1300 signatures demandait à la Ville de Chambly de faire réaliser une contre-expertise patrimoniale et une étude de circulation avant de prendre toute décision. La contre-expertise suggère plusieurs avenues pour préserver le bâtiment patrimonial. Quant à l’étude de circulation, l’appel d’offres vient d’être lancé.