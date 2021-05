Égalité, respect, ouverture et inclusion en politique municipale

Dans le cadre de la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) tient à réitérer son adhésion aux valeurs d’ouverture, d’égalité entre les personnes, de respect et d’inclusion dans le monde municipal. En ce sens, la Fédération invite les municipalités à poser un geste concret en adoptant la Déclaration de la FQM Pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité.



« Nous voulons profiter de cette journée symbolique pour célébrer la diversité qui est une source de richesse pour nos milieux de vie. J’encourage les municipalités à adopter la Déclaration et faire la promotion des valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses partenaires. Les communautés du Québec en sortiront gagnantes », a souligné M. Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.

Élections imminentes

Ce geste revêt une importance toute particulière à quelques mois des élections municipales qui auront lieu le 7 novembre prochain. Le milieu municipal est le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des citoyennes et doit agir de façon exemplaire en tant qu’employeur ainsi qu’en tant qu’autorité locale lors de l’exercice de ses pouvoirs et responsabilités.



Adopter à l’unanimité par les membres de la FQM lors de l’assemblée générale annuelle de septembre 2019, la Déclaration est porteuse d’une grande symbolique d’ouverture à l’autre et de respect de la différence et de la reconnaissance de l’égalité entre les personnes, sans distinction ni exclusion. La municipalité a le devoir d’offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant. Ce geste politique d’ouverture a aussi comme objectif d’inciter davantage toute personne, peu importe ses distinctions et différences, à s’engager et se présenter en politique municipale.