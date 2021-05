Yves-François Blanchet, lauréat du prix Louis-Joseph-Papineau 

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet a été consacré lauréat du prix Louis-Joseph-Papineau 2021 par le Rassemblement pour un pays souverain (RPS). Institué en 2005, ce prix vise à honorer un parlementaire québécois qui s'est distingué par ses actes et son engagement patriotique envers le Québec.

Cette année encore, en raison des mesures sanitaires, l’événement a été présenté de manière virtuelle, le 24 mai dernier. Le chef du Bloc Québécois rejoint ainsi un prestigieux groupe de personnalités lauréates, dont René Lévesque, Jacques Parizeau, Pauline Marois et Gilles Duceppe.

« J’accepte ce prix avec honneur et humilité. J’aimerais remercier les gens qui ne baissent jamais la garde pour notre idée souverainiste et dont les convictions ne ralentissent jamais », a déclaré Yves François Blanchet.

Le RPS a ainsi voulu souligner l'engagement de M. Blanchet envers le pays du Québec dont il défend les intérêts sur la scène fédérale. C’est Jean-Martin Aussant, militant souverainiste, politicien et ami d’Yves-François Blanchet, qui a présenté le lauréat, revenant sur les étapes phares de son parcours personnel et professionnel, notamment en tant que président de l’ADISQ, whip et ministre de l’Environnement sous le gouvernement Marois, puis chef du Bloc Québécois.

« Nous sommes peut-être dans le début d’un 3e cycle pour l’indépendance du Québec et nous avons la responsabilité de ne plus l’échapper. D’ici là, nous avons le devoir de défendre les intérêts du Québec à Ottawa et de continuer à faire des gains pour le Québec. Chaque petit moment construit la confiance des Québécois envers leur capacité de vivre, de réaliser, d’assumer leur indépendance nationale », a conclu le chef du Bloc Québécois.