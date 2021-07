Retour du public aux assemblées du conseil municipal de Chambly

À la suite du passage de la région en zone verte, la Ville de Chambly annonce le retour des assemblées du conseil municipal en présentiel tant pour les citoyens que les élus municipaux, dès la séance du mardi 6 juillet au Pôle culturel de Chambly.

Exceptionnellement le 6 juillet, en raison d’une cérémonie spéciale visant à souligner les finalistes du second budget participatif, les citoyens pourront accéder à la salle avant 19 h.

Consignes sanitaires

Afin de respecter les consignes de distanciation physique, les places seront limitées et attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Ce nombre sera confirmé au cours des prochains jours sur le site Internet de la municipalité, puisque le personnel évalue présentement les scénarios de configuration de la salle, afin de permettre l’accès au plus grand nombre.

Il est à noter que les consignes sanitaires seront maintenues à l’intérieur du Pôle culturel, afin d’assurer la sécurité de tous. Le port du masque ou du couvre-visage (pour les 10 ans et plus), la désinfection des mains et la distanciation physique (2 mètres) demeureront en vigueur jusqu’à nouvel ordre. Le masque pourra être retiré une fois assis dans la salle mais devra être porté lors des déplacements.

Période de questions

Il importe de préciser que les deux périodes de questions se dérouleront à nouveau uniquement sur place et qu’il ne sera plus possible de poser des questions à l’avance par courriel ou par le biais de la plateforme de webdiffusion.

Rappelons qu’il est également possible de suivre l’assemblée en direct sur la chaîne YouTube de la municipalité.