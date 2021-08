Plus de 10 000 $ pour le développement des transports actifs dans la ville de Chambly

Afin d’encourager la population à opter pour la mobilité active, le gouvernement du Québec accorde une aide financière maximale de 10 978 $ à la ville de Chambly. C’est le député, M. Jean-François Roberge qui en a fait l’annonce cette semaine.

Cet appui permettra d’accroître la mise en place d’infrastructures de transport actif qui favorisent des déplacements efficaces et non polluants, encourageant ainsi la mobilité durable.

Ce soutien est accordé dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU). Grâce à celui-ci, la réalisation du prolongement d'une piste cyclable municipale pour faire rejoindre la Route Verte de l'autre côté du Canal de Chambly est maintenant possible.

- François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie

« Le développement des différents modes de transport actif et l’accessibilité à ceux-ci sont importants pour votre gouvernement. L’annonce d’aujourd’hui en est un bel exemple. Nous sommes fiers d’accompagner les municipalités dans leurs projets de nouvelles infrastructures et ainsi encourager la population à amorcer un virage vers la mobilité durable. »

Faits saillants

Le TAPU vise à accroître la part modale des déplacements actifs en milieu urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux déplacements des personnes. Ce programme est doté d’une enveloppe budgétaire de 56 M$ jusqu’au 31 mars 2022. Il a pour objectifs :

Il s’inscrit dans la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable – 2030, notamment de la mesure visant le soutien des municipalités dans l’adaptation des infrastructures de transport en milieu urbanisé au profit des transports actifs.

« Je suis heureux de cette aide financière accordée pour le développement des transports actifs dans notre région, ce qui aura des répercussions positives sur notre qualité de vie. En effet, cette initiative permettra aux citoyennes et citoyens de Chambly d’opter pour un moyen de transport plus sain, économique, écologique et sécuritaire. »

- Jean-François Roberge, député de Chambly