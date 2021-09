Le débat des candidats de Beloeil-Chambly aura lieu ce soir

Dans le cadre de la campagne électorale fédérale 2021, la Chambre de commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu (CCIVR) organise un débat entre les candidats des principaux partis politiques dans la circonscription de Beloeil-Chambly afin de connaître leur position sur les enjeux majeurs de la région, en collaboration avec L’Oeil Régional.

C’est ce soir, à 19 h, que la population est invitée à assister à cet événement qui sera diffusé en direct sur la page Facebook de la CCIVR (facebook.com/CCIVR). Les candidats qui prendront part au débat sont Marie-Josée Béliveau du Nouveau Parti Démocratique, Yves-François Blanchet du Bloc Québécois, Fabrice Gélinas Larrain du Parti Vert, Marie-Chantal Hamel du Parti Libéral du Canada et Stéphane Robichaud du Parti Conservateur du Canada.

Thématiques et enjeux locaux

Ce débat sera l’occasion pour les candidats présents de se prononcer sur les thématiques suivantes : développement social, économie et environnement. Pour chacune de ces thématiques, trois à quatre enjeux locaux seront proposés aux candidats et ceux-ci pourront s’exprimer, à leur convenance, sur un ou plusieurs de ces enjeux. Puis, une dernière thématique à saveur plus régionale sera abordée. Les candidats devront présenter leur projet prioritaire, leur engagement concret, pour la population de la Vallée-du Richelieu.

Questions du public

Le débat se terminera par une période réservée aux membres du public qui pourront adresser des questions au candidat de leur choix. Les citoyens désirant poser une question sont invités à la faire parvenir par courriel à [email protected] en incluant leur nom complet, leur ville de résidence, le nom du candidat à qui s’adresse la question et leur question.