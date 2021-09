Un nouvel hôtel de ville tourné vers l’avenir à Carignan

Ce mercredi 15 septembre, le maire de Carignan, M. Patrick Marquès, a tenu une conférence de presse pour inaugurer le nouvel hôtel de ville situé au 2379, ch. de Chambly (près du IGA) à Carignan.

Le maire a prononcé un discours durant lequel il a rappelé les raisons du déménagement des services administratifs et des avantages pour la population : un hôtel de ville plus accessible, le déplacement de la carrière Eurovia, l’effet de levier économique pour les commerces au Faubourg Carignan, etc.

Le maire a aussi profité de l’occasion pour rappeler que Carignan est à l’aube d’une nouvelle vie : « Celle qui a toujours été un peu dans l’ombre de sa voisine, celle qui fut longtemps considérée comme une petite ville de campagne, prendra littéralement son envol dans les prochaines années. Un envol unique, distinctif et respectueux de son cadre naturel » a-t-il mentionné.

Pour marquer ce nouveau départ, les citoyens ont été invités à traduire en quelques mots leur vision de Carignan dans 10 ans. Les textes devaient débuter par :

« En 2031, Carignan sera …. ».

Ces vœux ont ensuite été déposés dans une capsule temporelle : œuvre de sauvegarde collective de biens et d'informations pour les générations futures. « L’objectif est de faire rêver la population à la « Carignan de demain » et de garder des traces pour le futur », a précisé M. Marquès lors de la conférence de presse.

Projets

Différents objets symboliques rappelant les projets en cours ou à venir ont également été déposés dans la capsule temporelle :

Drapeau de la Ville : nouvelle signature corporative

Cellulaire : Service aux citoyens

Plan concept du futur centre-ville

Coquillages : station balnéaire du parc des Îles

Rondelle et bâton de hockey : parc du Centre multifonctionnel

Compas et équerre : nouvelles écoles à venir

Image de la Maison des aînés

Craies : nouvelles garderies à venir

Post de semences : importance de l’agriculture

Politique de développement durable : environnement

Ballon : parcs et espaces verts

Politique familiale et aînés

Masque de théâtre : placette publique de la chapelle

Sac réutilisable et fleur : commerces de proximité

Vélo : mobilité durable

Locomotive : REM et transport en commun

Ampoule : concept de ville intelligente

La capsule temporelle sera scellée et exposée dans la réception de l’hôtel de ville pour les prochaines 10 années. « Nous la « déterrerons » en 2031 pour découvrir tout ce qui y aura été déposé et constater l’avancement des divers projets », a précisé le maire Marquès.

À la fin de la cérémonie, les citoyens et médias ont été invités à visiter les nouveaux locaux de l’hôtel de ville et à prendre une bouchée. Une vidéo de la cérémonie d’inauguration et de la visite des locaux sera disponible en ligne d’ici quelques jours.